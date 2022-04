Pedra de mármore cai em cima de pessoa em Mauá

Da Redação



14/04/2022 | 12:00



Um acidente na manhã desta quinta-feira (14) causou ferimentos em uma vítima que passava próxima a uma marmoraria por volta dás 8h40. A queda de uma pedra de mármore atingiu uma vítima na Avenida Capitão João, na Vila Nossa Senhora em Mauá. Rapidamente foram solicitadas viaturas do Corpo de Bombeiros e da PM (Polícia Militar) para que fosse feito o atendimento no local.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ao chegar ao local, as viaturas se deparam com a vítima já fora dos escombros do mármore, aguardando a equipe do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para a realização dos primeiros socorros. Após chegada da ambulância, a pessoa atingida foi encaminhada para atendimento no Pronto Socorro Nardini.

Não se sabe ao certo como ocorreu a queda do objeto de mármore. Procurada, a marmoraria envolvida no acidente preferiu não se pronunciar. Em caso de novas informações e posicionamentos a matéria será atualizada.