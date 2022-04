Pedro Scooby revela que já teve relações sexuais no avião: De ladinho, gostosinho

14/04/2022 | 12:11



Muitos famosos pensam duas vezes antes de expor sua intimidade, mas sempre existem aqueles que não têm papas na língua. Confinado no BBB22, Pedro Scooby, por exemplo, revelou que já teve relações sexuais em lugares públicos.

Durante conversa com os brothers na academia, o surfista fez uma lista de locais:

Na classe econômica, na business, numa gruta na Itália, no barco, no jet... em tudo o que você imaginar, disparou.

Na mesma hora, Arthur Aguiar quis saber como o aliado no jogo fez sexo no banco da classe econômica do avião, e Pedro respondeu:

Estava vazia nossa fileira. Estávamos só eu e ela [ Cintia Dicker]. Aí, cobertinha, de ladinho, gostosinho