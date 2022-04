Fátima Bernardes começa Encontro falando sobre sua saída para comandar o The Voice Brasil: -Estava querendo trazer meu outro pé para o entretenimento

14/04/2022 | 12:11



Nesta quinta-feira, dia 14, Fátima Bernardes começou o programa Encontro comentando a nuvem de palavras, onde ela explica alguns dos termos mais comentados na internet recentemente.

Ao terminar, Tati Machado pediu para voltar, pois um termo importante não havia sido comentado.

Deixa eu aproveitar essa nuvem, a gente pode voltar? Tem coisa que a gente não comentou aqui. Olha só: Fátima, também tem Maria Beltrão, eu queria saber mais sobre essas novidades.

Fátima então se manifestou:

- O que você quer saber, Tati?

E a jornalista respondeu:

- Eu quero saber tudo! Fátima Bernardes no The Voice Brasil.

E Fátima explicou a novidade, falando um pouco sobre sua carreira:

- Pois é. Ontem a gente acabou comunicando tudo isso, muita gente já vinha falando de mudanças na minha vida. E eu quando vim para cá, que deixei o Jornal Nacional, tinha uma meta que era trabalhar com entretenimento. Eu tinha feito 25 anos de jornalismo, não gosto que pareça uma coisa prepotente de que eu já sabia fazer, o jornalismo nos desafia diariamente, mas eu queria em termos de televisão, porque eu sou um ser televisivo, conhecer outros horizontes. E aí vim para cá. E quando eu vim para o Encontro, eu coloquei um pé no entretenimento, mas fiquei com meu outro pezinho no jornalismo, porque esse é um programa necessário para trazer pautas importantes, falar do dia a dia e divertir também.

Após a contextualização, ela explicou tudo que vem pela frente, e mostrou estar muito feliz com os novos desafios:

- Só que eu estava querendo trazer meu outro pé para o entretenimento. E agora, com a possibilidade de fazer o The Voice isso aconteceu. Eu estou muito feliz com esse desafio, eu sei que eu sempre conto com muito apoio dos fãs, eles embarcam nos meus sonhos, tenho o maior orgulho do que a gente construiu aqui com a equipe do Encontro, a gente vai comemorar dez anos em junho e eu estou até o fim de junho comemorando com vocês. O mês de junho vai ser incrível para a gente relembrar, e depois começa uma nova década do encontro. Isso me deixa também muito feliz porque o programa permanece, ele continua com a Patrícia Poeta e vai ter também o Manoel Soares com ela, então eu estou muito feliz, por mim e pela continuidade do Encontro, porque eu vejo o programa como um filho.