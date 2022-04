No Mais Você, Ana Maria Braga abre exame de DNA de supostos filhos de Louro José

14/04/2022 | 12:10



Acabou o mistério! Nesta quinta-feira, dia 14, Ana Maria Braga finalmente descobriu o resultado dos exames de DNA dos supostos filhos de Louro José - Lourinho e Louro Mano.

No meio do programa, os envelopes do laboratório chegaram e revelaram que o único filho de sangue de Louro é o primeiro papagaio que apareceu no programa, o famoso lourinho.

Apesar de ter ficado triste com a notícia, Louro Mano foi realocado para o departamento de efeitos especiais e deixou o Mais Você.

Agora, o desafio de Ana é descobrir um nome para o mais novo integrante do programa, e pra isso, ela pediu ajuda do público.

- Para o nosso querido neto poder assumir a bancada que foi do pai dele, ele precisa de um nome artístico. Então eu estou pedindo ajuda pra votar nos nomes que foram os mais citados na internet desde que esse papagainho apareceu.

As opções são: Louro Mané, Louro Júnior, Lourito.

Qual você prefere?