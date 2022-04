Sentimento do consumidor (preliminar) nos EUA sobe a 65,7 em abril

14/04/2022 | 11:41



O índice de sentimento do consumidor nos Estados Unidos subiu de 59,4 em março para 65,7 em abril, segundo dados preliminares divulgados nesta quinta-feira pela Universidade de Michigan. O resultado surpreendeu analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 59. A pesquisa também mostrou que a expectativa para a inflação em 12 meses nos EUA ficou inalterada em 5,4%. Para o horizonte de cinco anos, a expectativa para inflação ficou igualmente estável, em 3%.