Defesa Civil de Santo André realiza trabalho com fantoches em escolas municipais para alertar sobre preservação da vida

Da Redação



14/04/2022 | 11:30



O Departamento de Proteção e Defesa Civil de Santo André começou nesta semana a realizar uma ação inédita nas escolas municipais da cidade. Crianças dos 4º e 5º anos participam de uma apresentação com a utilização de fantoches, o Andrezinho e o Umbertinho, manipulados por dois funcionários da equipe e que alertam a criançada, de maneira lúdica, sobre a prevenção a acidentes e desastres naturais. A primeira escola a receber a ação foi a Emeief Professor Antonio Virgílio Zaniboni, no Jardim do Estádio, nesta terça-feira (12).

A educação para a redução de riscos é um dos grandes pilares para a mudança cultural frente às ações de prevenção e preparação para o enfrentamento de desastres promovido pelo Departamento de Proteção e Defesa Civil. As escolas, além de conhecimentos que envolvem a formação enquanto indivíduo, propagam valores e apresentam um caminho necessário para a implementação dessas ações.

Conceitos sobre a diferença entre enchentes, inundações e alagamentos, por exemplo, deixaram a criançada atenta. A apresentação salientou a importância do descarte correto de lixo e de entulho, para não poluir ruas e córregos e potencializar problemas em dias com grandes acumulados de chuva.

José Cavalcante da Silva, de 60 anos, que é responsável pelo personagem Andrezinho, reforça que o trabalho que começou na rede de ensino nesta semana e é pioneiro na cidade, vai render bons frutos no futuro. "Eu vejo tudo isso como um plantar de uma semente. Sabemos que é algo gradativo, com o tempo esse conhecimento cria raízes, a criança assimila e a informação é transmitida aos demais familiares, fazendo com que essa semente brote".

Já para Jair Donizete Carneiro, de 53 anos, que comando o personagem Umbertinho, esse aprendizado é o maior reconhecimento que poderia receber. "O capital mais caro que temos nesta vida são as nossas crianças, e o que proporcionamos em conhecimento", finalizou. A agenda de apresentações do Andrezinho e a Turma da Defesa Civil está praticamente lotada até o próximo mês de agosto, quando todas as unidades que compõem a rede municipal de ensino de Santo André serão visitadas.

O município de Santo André participa da iniciativa Construindo Cidades Resilientes-2030 (MCR2030) do UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction), buscando melhorar de forma tangível e mensurável sua resiliência ao risco. O investimento em medidas de redução de risco de desastre é mais eficiente, eficaz e efetivo, do que a concentração de recursos exclusivamente em esforços de alívio, recuperação e reconstrução pós-desastres. A mudança cultural é necessária e esse trabalho começa e deve ser mais enfatizado na escola.

A assistente pedagógica da Emeief Professor Antonio Virgílio Zaniboni, Marcia Aparecida Magalhaes dos Santos, reforça que as apresentações são importante instrumento de aprendizado. "É uma parceria incrível entre a Secretaria de Educação e o Departamento de Proteção e Defesa Civil, que junto da questão didática, trouxe um recurso a mais. Os professores estão trabalhando questões de meio ambiente em sala e tudo isso veio de encontro com mais informações para alunos e professores, que a partir disso poderão realizar desdobramentos em sala de aula”, finalizou.