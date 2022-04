Programação de aniversário prossegue com atividades de cultura e lazer neste fim de semana

Da Redação



14/04/2022 | 11:17



A programação de aniversário de 469 anos de Santo André prossegue no próximo fim de semana com uma série de atrações. No sábado (16) as atividades ocorrerão no Parque da Juventude, das 14h às 19h, e no CEU Ana Maria, das 11h às 17h. No domingo (17), o estacionamento do Paço Municipal receberá mais um Domingo no Paço, com atividades de lazer, das 10h às 17h. Atividades gratuitas.

No próximo fim de semana a programação cultural de aniversário da cidade terá início no sábado, com a Jornada Cultural no CEU Ana Maria. Às 11h, Carlos Rizzo apresenta o projeto Cine Manancial, com uma sessão de cinema especial para todas as crianças. A partir das 14h, a Cia Maré Doce apresentará o espetáculo de teatro infantil ‘Com que asas você voa?’. E às 16h, Michelle Lomba fará a performance Mixa. O endereço do CEU Ana Maria é Praça Venâncio Neto, s/nº, no Jardim Ana Maria.

A Jornada Cultural também será realizada no sábado no Parque da Juventude Ana Brandão, que contará com encontro de skatistas, entre outras atrações. Às 13h ocorrerá uma oficina de stêncil com o grafiteiro Tota. A partir das 13h30 se apresentará o Grupo de Dança Back Spin Crew. Às 15h será a vez de Pretodio e Pílula Preta ocupar o palco. O músico Arnaldo Tifu fará show de rap a partir das 16h30. E o Grupo Realidade Cruel encerrará a programação com um show de rap, a partir das 18h. O Parque da Juventude fica na Avenida Capitão Mário Toledo de Camargo, s/nº, no Jardim Ipanema.

Domingo no Paço

No domingo, das 10h às 17h, o estacionamento do Paço Municipal terá mais uma edição do Domingo no Paço. Entre as atrações, jogos, brincadeiras, mini-quadras esportivas, jogos de lançamento, slackline, espaço kids, espaço para bikes com triciclos família e trenzinho praiano. As atividades contam com acompanhamento de agentes de lazer. O projeto conta ainda com som ambiente, praça de alimentação e muita diversão.

Todos os eventos e atividades em comemoração ao aniversário de Santo André estão disponíveis no site https://santoandre469anos.com.br/programacao/. As atrações e locais contam com pontos para arrecadação de alimentos, roupas, calçados, cobertores, brinquedos, itens de higiene, entre outros.

Serviço:

Programação do Aniversário da Cidade – Dias 16 e 17 de abril

Sábado (16)

Jornada Cultural

CEU Ana Maria - Praça Venâncio Neto, s/nº, Jardim Ana Maria

11h – Carlos Rizzo (Cine Manancial)

13h – Cia Maré Doce (teatro infantil)

16h – Michelle Lomba – Mixa (performance)

Jornada Cultural

Parque da Juventude - Av. Capitão Mário Toledo de Camargo, s/nº, Jardim Ipanema

13h – Tota (oficina de stêncil)

13h30 – Grupo de Dança Back Spin Crew (dança)

15h – Pretodio e Pílula Preta (rap)

16h30 – Arnaldo Tifu (rap)

18h – Realidade Cruel (rap)

Domingo (17)

Domingo no Paço - Estacionamento do Paço Municipal de Santo André | Praça IV Centenário, s/nº, Centro

Das 10h às 17h, atividades de lazer e brincadeiras para toda a família