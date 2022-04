Molly Shannon acusa Gary Coleman de abuso sexual: -Eu gostaria de ter me defendido mais

14/04/2022 | 11:10



Molly Shannon revelou um escândalo sexual envolvendo Gary Coleman, que faleceu em 2010, aos 42 anos de idade. Durante entrevista ao The Howard Stern Show, a atriz contou que o episódio de abuso aconteceu na época em que ela havia acabado de assinar contrato com o mesmo agente que trabalhava com comediante, famoso por seu trabalho na série Arnold. Na ocasião, Gary a convidou para seu quarto de hotel e os dois tiveram a oportunidade de se conhecerem pessoalmente.

A primeira impressão que o humorista deixou em Molly foi de ser uma pessoa agradável. Ainda jovem e inocente, ela não viu malícia na situação e não imaginava que ele tivesse interesse sexual nela.

- Eu era virgem, então nem estava pensando naquilo. Ele segurou minha e eu pensei: Ele é tão fofo. Ele usava um terno e me disse que eu o lembrava de Kimberly, de Different Strokes. E eu pensei: Sim! Meu Deus, se eu pudesse estar em Different Strokes. Nós entramos no quarto e Mark desapareceu.

Para a surpresa da atriz, que hoje tem 57 anos de idade, o agente saiu do quarto, deixando os dois sozinhos. Gary então pediu que ela se sentasse na cama e começou a fazer cócegas na artista.

- Acho que ele disse: Sente-se. Foi muito doce. E então ele está, tipo, me fazendo um pouco de cócegas. E eu falando para parar, estava sendo educada. Eu era uma garota cristã educada e virgem. Eu era inocente sobre qualquer coisa daquele tipo.

O comediante passou a ficar mais agressivo. Shannon afirmou que só não se sentiu mais ameaçada por conta da baixa estatura de Coleman, que media 1,42 metros de altura.

- Ele foi implacável. Ele estava tentando me beijar e ficar por cima e eu dizia: Não, Gary. pare. Então, eu o empurro. Eu ia sair da cama, então, ele pulava na cama. E se envolvia em torno de mim. Então, eu o afastava. E ele ficou em cima de mim. E eu falava: Gary, pare. Acho que por conta do tamanho dele, eu não me sentia fisicamente ameaçada. Ele continuava repetidamente. Eu o afastava, ele voltava.

Após um longo tempo tentando se desvencilhar do ator, ela finalmente conseguiu sair da cama.

- Então eu finalmente o afastei e estava sem fôlego, era uma atividade física. Então eu fui ao banheiro e ele agarrou na minha perna e eu estava tentando chutá-lo. E então, eu me tranco no banheiro e ele enfia as mãos por baixo da porta, dizendo: Eu posso te ver. Eu gostaria de ter me defendido mais.

A atriz concluiu afirmando que não conseguiu dizer muita coisa e apenas fugiu do quarto.

- Eu só saí correndo. Acho que eu provavelmente era muito educada. Então eu vi Mark e disse: Você precisa ficar de olho naquele cliente. Foi tudo que eu disse.