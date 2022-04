Webinar discute papel das indústrias na busca por alternativas à crise hídrica

Da Redação



14/04/2022 | 10:47



Preocupados comos alertas emitidos por instituições e organizações ambientais, de que o aumento no consumo de água previsto para as próximas décadas, aliado ao processo de mudanças climáticas, pode jogar o planeta em uma crise de abastecimento sem precedentes, Diário e Braskem promovem hoje à noite o webinar ''Crise hídrica e mudanças climáticas''. O debate será transmitido pelo site e pelas redes sociais do jornal a partir das 20h.

Durante 40 minutos, os participantes vão discutir caminhos para evitar o colapso do sistema hídrico, tendo como foco as políticas de contenção desenvolvidas e aplicadas por empresas.

O debate será mediado pelo diretor de Redação do Diário, Sérgio Vieira, e contará com as presenças de Marta Angela Marcondes, bióloga e coordenadora do Projeto IPH (Índice de Poluentes Hídricos) da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), e Marcio da Silva José, diretor presidente do Aquapolo, maior empreendimento para a produção de água de reúso industrial na América do Sul e quinto do planeta.

O webinar também contará com a participação do cineasta Camilo Tavares, diretor do documentário O Futuro das Águas ­ Desafio do Século, que enumera iniciativas desenvolvidas por empresas para minimizar o risco de colapso no sistema de abastecimento nas próximas décadas.

"Uma das missões do jornal é justamente a de estimular o debate de temas que possam contribuir para a solução de problemas relevantes da comunidade em que atua", afirma Vieira. "A segurança hídrica, sem dúvida, será um dos principais desafios de sustentabilidade para os próximos anos", completa Sylvia Tabarin, gerente de relações institucionais da Braskem Sudeste.

O desafio de encontrar soluções é urgente. Em oito anos, mantidos os níveis atuais de consumo, o planeta só conseguirá produzir seis dos dez litros de água utilizados pela sociedade. O alerta, preocupante, é da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura).

A hipótese de desabastecimento tem mobilizado governos e sociedade civil organizada na busca de caminhos para se evitar o deficit. As discussões avançam, atualmente, em duas frentes. Enquanto os indivíduos repensam seus hábitos de consumo, as indústrias têm cada vez mais incluído políticas sustentáveis em seus planos de negócios, de modo a torná-las ambientalmente responsáveis.