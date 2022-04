Rússia faz ameaça nuclear contra eventual adesão de Suécia e Finlândia à Otan

14/04/2022 | 09:52



Um dos aliados mais próximos do presidente russo, Vladimir Putin, alertou a Otan nesta quinta-feira, 14, que, se a Suécia e a Finlândia aderirem à aliança militar liderada pelos Estados Unidos, a Rússia terá que reforçar suas defesas na região, inclusive com a implantação de armas nucleares no Mar Báltico.

A ameaça veio um dia depois que as autoridades finlandesas sugeriram que o país poderia solicitar a adesão à aliança militar de 30 membros dentro de semanas e a Suécia ponderava fazer um movimento semelhante. Tanto Helsinque quanto Estocolmo são oficialmente não alinhados militarmente, mas estão reconsiderando seu status à luz da invasão da Ucrânia pela Rússia - provocando crescentes alertas da Rússia.

Dmitri Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, disse que se a Suécia e a Finlândia aderirem à Otan, a Rússia terá que fortalecer suas forças terrestres, navais e aéreas no Mar Báltico.

Medvedev também levantou explicitamente a ameaça nuclear ao dizer que não se pode mais falar de um Báltico "livre de armas nucleares" - onde a Rússia tem seu enclave de Kaliningrado entre a Polônia e a Lituânia. "Não se pode mais falar de nenhum status livre de armas nucleares para o Báltico - o equilíbrio deve ser restaurado", disse Medvedev, que foi presidente de 2008 a 2012.

"Até hoje, a Rússia não tomou tais medidas e não iria", disse Medvedev. "Tome nota que não fomos nós que propusemos isso", acrescentou.

A Lituânia disse que as ameaças da Rússia não eram novidade e que Moscou havia implantado armas nucleares em Kaliningrado muito antes da guerra na Ucrânia.

A possível adesão da Finlândia e da Suécia à aliança militar - fundada em 1949 para fornecer segurança coletiva ocidental contra a União Soviética - seria uma das maiores consequências estratégicas europeias da guerra na Ucrânia.

O ataque da Rússia levou a uma mudança acentuada no sentimento público sobre a adesão à Otan na Finlândia e na Suécia. Medvedev, sem citar evidências, atribuiu a mudança aos "esforços de propagandistas locais".

O secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, disse a repórteres em Bruxelas na semana passada que os dois países atendem aos padrões da Otan para "controle político, democrático e civil sobre as instituições de segurança e as forças armadas".

Se a Finlândia se juntar à Otan, a fronteira terrestre da Rússia com os membros da aliança mais do que duplicaria.

A Finlândia conquistou a independência da Rússia em 1917 e travou duas guerras contra ela durante a Segunda Guerra Mundial, durante a qual perdeu algum território para Moscou. A Finlândia anunciou um exercício militar na Finlândia Ocidental com a participação de forças do Reino Unido, Estados Unidos, Letônia e Estônia.

A Suécia não luta uma guerra há 200 anos e a política externa do pós-guerra se concentrou em apoiar a democracia internacionalmente, o diálogo multilateral e o desarmamento nuclear.

Kaliningrado

Kaliningrado é de particular importância no teatro do norte da Europa. O anterior porto prussiano de Koenigsberg, capital da Prússia Oriental, fica a menos de 1.400 km de Londres e Paris e a 500 km de Berlim. A Rússia disse em 2018 que havia implantado mísseis Iskander em Kaliningrado, que foi capturado pelo Exército Vermelho em abril de 1945 e cedido à União Soviética na conferência de Potsdam.

O Iskander, conhecido como SS-26 Stone pela Otan, é um sistema de mísseis balísticos táticos de curto alcance que pode transportar ogivas convencionais e nucleares. Seu alcance oficial é de 500 km, mas algumas fontes militares ocidentais suspeitam que seu alcance possa ser muito maior.

"Nenhuma pessoa sã quer preços mais altos e impostos mais altos, tensões crescentes ao longo das fronteiras, Iskanders, hipersônicos e navios com armas nucleares literalmente à pouca distância de sua própria casa", disse Medvedev. "Vamos torcer para que o bom senso de nossos vizinhos do norte vença", completou.

O ministro da Defesa da Lituânia, Arvydas Anusauskas, disse que a Rússia havia implantado armas nucleares em Kaliningrado antes mesmo da guerra. "As armas nucleares sempre foram mantidas em Kaliningrado, a comunidade internacional, os países da região estão perfeitamente cientes disso", disse Anusauskas, segundo o BNS. "Eles usam isso como uma ameaça."

A invasão da Ucrânia pela Rússia em 24 de fevereiro matou milhares de pessoas, deslocou milhões e aumentou o medo de um confronto mais amplo entre a Rússia e os Estados Unidos - de longe as duas maiores potências nucleares do mundo. (Com agências internacionais).