Ativos digitais: confira mitos sobre criptomoedas

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



14/04/2022 | 09:55



Os ativos digitais estão conquistando cada vez mais espaço na carteira dos investidores. Estudo da Sherlock Communications, intitulado “Relatório Blockchain — Latam 2022”, revela que, somente no Brasil, mais de 25% das pessoas esperam adquirir criptomoedas nos próximos 12 meses. No entanto, apesar de mais acessível e presente no dia a dia, alguns mitos ainda confundem os brasileiros. A seguir, Gustavo Frachia, sócio da Fidelis Fintech, esclarece esses principais boatos.

1. Só consigo comprar criptomoedas em dinheiro

Apesar de mais comum, há no mercado criptomoedas que são integradas a diferentes sistemas. Por vezes, ao adquirir produtos ou serviços em algumas redes, o consumidor consegue acumular pontos de fidelidade e adquirir ativos digitais por meio das suas recompensas nesses sistemas.

2. Os players que trabalham neste setor são anônimos e isso traz insegurança

Há muito tempo há opções no mercado que não são anônimas e, inclusive, são renomadas. Grandes marcas financeiras já operam nessa área, mas sempre é vital realizar uma ampla pesquisa antes de qualquer investimento.

3. Os ativos digitais sempre se valorizam

Cada ativo possui particularidades. É preciso avaliar caso a caso, assim como no mercado de ações. É vital escolher criptomoedas de confiança, que não se escondam atrás do anonimato e que contemplem diferentes benefícios, interligados com programas de fidelidade, banco digital e exchange. Ter a real dimensão de como aquele ativo pode navegar no longo prazo é fundamental.

4. Só consigo gastar criptomoedas adquirindo outras criptomoedas

Embora amplamente difundido, ainda é importante ressaltar que muitos estabelecimentos já aceitam as criptomoedas. O universo dos varejistas e comerciantes está cada vez mais se integrando a esses sistemas a fim de atrair e reter clientes.