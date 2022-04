Circuito de Empreendedorismo chega à Rua Oliveira Lima

Renan Soares

A Rua Coronel Oliveira Lima, principal ponto comercial de Santo André, recebeu ontem mais uma etapa do Circuito Andreense de Empreendedorismo, projeto que realiza ações para qualificação de empreendedores e moradores que procuram emprego com atendimento, captação de currículos e realização de palestras. O evento contou com a presença do prefeito Paulo Serra (PSDB), da primeira-dama Ana Carolina Serra (Cidadania), do vice-prefeito, Luiz Zacarias (PL) e do secretário de Desenvolvimentoe Geração de Emprego, Evandro Banzato, além de outras autoridades.

"A importância (do Circuito) é, além da questão tributária, do incentivo, da capacitação, fazer o empreendedor se sentir atendido e apoiado pelo poder público, é a presença física. Abre perspectivas para esse conhecimento, tanto do próprio negócio, quanto de novas oportunidades que podem surgir. Essa presença é muito importante para ouvir as dificuldades e traçar novas ações, novas perspectivas em cima de um diagnóstico real do dia a dia. Cria uma sinergia com a cidade muito importante e traz para perto deles esses órgãos", discursou Paulo Serra, durante a abertura da etapa do Circuito.

Entre os estandes presentes nesta etapa, estavam presentes a Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), com diversos serviços para empresas; o Cpetr (Centro Público de Apoio de Emprego, Trabalho e Renda); o Banco do Povo, para auxiliar os empreendedores que necessitam de crédito para seus negócios; a Escola de Ouro Andreense, que realiza ações de divulgação sobre cursos profissionalizantes, e é idealizada pela primeira-dama Ana Carolina; além do Sebrae (Serviço Barasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

A ação se iniciou em 2018 e busca descentralizar a oferta de qualificação empreendedora, oferecendo capacitação e serviços às MPEs (Micro e Pequenas Empresas) e a quem empreende no município.