Star+ exibe o 100º episódio da série 'This Is Us'

14/04/2022 | 09:12



Desde 2016, "This is Us" conquista o coração de milhares de fãs por meio de sua narrativa, abordando temas comoventes e acompanhando as experiências que os personagens passam ao longo de suas vidas, em uma viagem contínua entre passado, presente e futuro.

A série conta a história dos Pearsons e os acontecimentos de suas vidas, com uma trama dramática caracterizada por lembranças, superação pessoal, busca pelo amor e realização nos dias de hoje. Esta narrativa familiar da série se conecta com os mais profundos sentimentos de amor, perda e tristeza através da história de vida de cada membro da família, ao longo de 40 anos.

Nesta sexta e última temporada, o aclamado drama estreia seu 100º episódio, intitulado "Katoby", com exclusividade no streaming Star+.