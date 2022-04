Promessa é dívida

Do Diário do Grande ABC



13/04/2022 | 23:59



Faz seis meses que cerca de 100 famílias foram removidas dos imóveis que habitavam na Vila São Pedro pela Prefeitura de São Bernardo. A administração agiu corretamente, amparada por liminar judicial, já que o terreno ocupado era de alto risco, localizado às margens do Córrego Saracantan e sujeito a deslizamentos. Mas o governo do prefeito Orlando Morando (PSDB) falhou imediatamente na sequência, esquecendo-se do auxílio que havia prometido aos desabrigados. Até hoje, sem dinheiro para pagar aluguel, boa parte das pessoas está morando de favor na casa de parentes, amigos ou conhecidos.



Retirar famílias de encostas, morros e terrenos alagadiços é obrigação de governos minimamente preocupados com a segurança e o bem-estar da população. Mantê-las no local é condená-las até mesmo à morte, dada a possibilidade de se tornarem vítimas de deslizamento, soterramentos e enchentes. É preciso, no entanto, assegurar assistência aos cidadãos atingidos pelas medidas, realocando-os em moradias dignas. Caso contrário, resolve-se um problema criando-se outro.



Cidade com o maior orçamento da região, São Bernardo certamente tem condições de fazer investimentos em habitação a ponto de não precisar desamparar nenhuma família removida de áreas de risco. Por que não o faz é um desses mistérios que a administração se recusa a explicar. É lamentável que, com tanto dinheiro em caixa, a Prefeitura permita que centenas de pessoas pobres tenham de reservar parte considerável do salário para arcar com o aluguel ou então se sujeitar à humilhação de dividir um teto com terceiros.



Moradia digna é um direito dos cidadãos, assegurado pela Constituição da República, conjunto de regras que todos os prefeitos do Brasil se comprometem a respeitar quando assumem seus cargos. Orlando parece ter se esquecido disso no episódio da desocupação da Vila São Pedro. Mas este Diário, que há quase 64 anos defende os interesses da população do Grande ABC, está aqui para lembrá-lo. Promessa é dívida!