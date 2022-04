Natura: Conselho aprova emissão de bonds de US$ 600 milhões

13/04/2022 | 21:53



A Natura confirmou que seu conselho de administração aprovou a emissão de bonds, de montante benchmark, no valor total de US$ 600 milhões, com prazo de sete anos, a juros remuneratórios de 6,125%. A informação foi antecipada mais cedo pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Segundo a Natura, os recursos líquidos captados por meio da emissão serão utilizados para fins corporativos gerais, incluindo, mas não se limitando ao refinanciamento de determinadas dívidas.