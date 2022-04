Chitãozinho e Xororó anunciam turnê de 50 anos de carreira, documentário e musical

13/04/2022 | 21:04



"Antigamente nós só cantávamos, hoje, fazemos show". É assim que Xororó define os 50 anos de carreira da dupla sertaneja com seu irmão, Chitãozinho. Os artistas iniciam neste sábado, 16, uma turnê especial em comemoração ao sucesso de suas trajetórias na música.

O show 50 anos - Por Todos Os Tempos começa na cidade de Campinas, em São Paulo, e passará por todo o Brasil. A dupla vai também realizar uma apresentação em um dos principais palcos do mundo, o Radio City Music Hall, em Nova York, no dia 3 de setembro de 2022.

Com o uso de painéis de led de última geração na composição do palco, o show faz uma verdadeira viagem no tempo, apresentando trechos de vídeos e clipes antigos, em uma cronologia que mostra a estrada percorrida pelos irmãos na música.

Em coletiva de imprensa, Chitãozinho explicou que o show terá duas horas de duração e que o público pode esperar um repertório desde Galopeira até Pássaros, canção mais recente.

"A sonoridade é bem de cada época e vem mostrando essa evolução da música, dos arranjos. Começa mais simples, vem com influências da música mexicana, paraguaia, rock and roll. É uma 'mistureba' bem legal", afirmou Xororó.

Sobre a emoção de se apresentar no Radio City Music Hall, Chitãozinho comenta: "Somos a primeira dupla sertaneja a ir lá. Isso vai ser a realização de um sonho que nem tínhamos sonhado". O irmão concordou, e acrescentou: "Até a década de 70, a gente cantava em periferias de circos de São Paulo e em cidades próximas, como Atibaia, Bragança Paulista, etc. Imagina começar em um circo de periferia e cantar no Radio City? É algo que não poderíamos jamais sonhar".

Novos projetos: série, documentário e musical

Além da série As Aventuras de José e Durval, a dupla anunciou que o público ainda poderá saber mais sobre a história dos sertanejos em um novo documentário e um musical sobre os dois.

Sobre o seriado, protagonizado pelos irmãos Rodrigo e Felipe Simas, que será lançado ainda neste ano na Globoplay, os artistas explicaram que participaram de reuniões, mas não foram os responsáveis por decidir nada em relação a roteiro ou elenco.

"Esses anos todos, muitos diretores nos procuraram para fazer um longa e a gente nunca sentiu essa mesma confiança para liberarmos nossa história. Com o tempo passando, as coisas foram se firmando mais na nossa trajetória e ficou até difícil falar não", explicou Chitãozinho.

Sem dar mais detalhes de data ou nome, a produtora Adriana Delclaro revelou, na coletiva, que também será feito um musical sobre os cantores. Sobre o documentário, a produtora Emília Silveira explicou:

"Está com desenvolvimento pronto, é Globoplay. Vamos lançar o doc na sequência da série, ainda este ano, e estamos muito animados."