Moeda Verde, reciclagem que alimenta

13/04/2022 | 23:59



Levar alimentos frescos e de qualidade para a mesa dos andreenses e ainda contribuir para a limpeza da cidade, dos bairros e com o meio ambiente. Estas são as premissas do Programa Moeda Verde, que no próximo dia 19 de abril chegará à sua 21ª comunidade. O Moeda Verde é exemplo de política pública integrada, de simples execução, que funciona e que impacta diretamente na vida da população. A reciclagem que alimenta.



Com reconhecimentos nacional e internacional, o programa de Santo André, realizado pela Prefeitura, por meio do Fundo Social de Solidariedade e do Banco de Alimentos, e pelo Semasa, desde 2017 integra ciclo de ações voltadas a viabilizar cidade mais sustentável, próspera, solidária, justa e inclusiva. Ciclo que se completa com a participação ativa da população destas comunidades, que a cada 15 dias troca resíduos recicláveis por frutas, verduras e legumes. Estes materiais são destinados às cooperativas de reciclagem, que proveem o sustento a 120 famílias que atuam na triagem destes produtos. Desde o começo da iniciativa, o Semasa já recolheu quase 623 toneladas de resíduos recicláveis e, em troca, foram entregues mais de 124 toneladas de alimentos.



Ainda no ciclo de sustentabilidade, ao permitir que estes materiais sejam encaminhados para a destinação final adequada – a reciclagem – a autarquia trabalha para expandir a vida útil do aterro sanitário municipal, colabora para ampliar a sensação de pertencimento da população que reside nos núcleos onde o programa está presente e contribui para a segurança alimentar de milhares de lares andreenses. Ainda, o Moeda Verde traduz alguns dos pilares da Santo André Solidária, levando dignidade e viabilizando melhores condições para população que, muitas vezes, está inserida em condições de vulnerabilidade social.



A administração municipal de Santo André segue buscando soluções e fomentando projetos e iniciativas que possam transformar a cidade e que sigam alinhadas às premissas dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas.



No caso do Moeda Verde, esses princípios envolvem diretamente a erradicação da pobreza e a fome, redução das desigualdades, melhoria na saúde e bem-estar das pessoas e o compromisso pelas cidades e comunidades sustentáveis.



Pensar no futuro com responsabilidade, perspectiva e respeito ao próximo e às gerações futuras. Palavras que refletem ações de uma gestão pública eficiente e de sucesso e que, juntas, transformam a vida de quase 100 mil pessoas – de forma direta e indireta.



Gilvan Ferreira de Souza Junior é superintendente do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).



PALAVRA DO LEITOR

MDB e PT

Engraçado! O MDB do Temer não participou do ‘górpi’ contra a Dilma (MDB sugere moderação ao petista Lula)? Agora vão se juntar novamente? E tem quem ainda briga por causa de políticos.

Arthur Borella Fernandes

do Facebook



David Uip

Ele fala de uma instituição fazendo analogia com uma família (Medicina do ABC não pode perder espaço na região, diz David Uip). É um perdedor com discurso infantil. A faculdade não é mãe, né, nem pai de ninguém. Oriente seus alunos a encaminharem seus currículos para a vencedora da licitação ao invés de inventar narrativa apelativa. O senhor reitor já tem idade o suficiente para entender que o mundo não gira em torno de seus interesses e desejos.

Pedro Henrique Costa Eugenio

do Facebook



Toyota

Esta semana li várias cartas nesta coluna sobre a saída da Toyota de São Bernardo. Depois a ‘turma da mortadela’ não quer ser ofendida, porque comenta que governo federal (Bolsonaro) tem culpa significativa neste caso. Entendam: a Toyota está saindo de São Bernardo para Porto Feliz, Indaiatuba e Sorocaba. Sei que talvez vocês não entendam, mas continua localizada em São Paulo, Brasil. Que digam os trabalhadores da Brastemp o real motivo. Eles sabem.

Edson Roberto Peleteiro

Santo André



Jovens eleitores

Nossos jovens eleitores, com 16 a 18 anos, pela primeira vez irão votar. Procurem os mais velhos para se informar o que foi o Mensalão em 2006 (os nascidos em 2004 ainda de fraldas), e em 2016 o que foi o Petrolão (agora já crescidinhos e com 12 anos). A começar pela eleição, dependemos dos nossos jovens eleitores para que o Brasil se torne o dos nossos sonhos.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)



Mais aumento – 1

Que absurdo, gente (Aneel propõe aumento de até 57% nos valores das bandeiras tarifárias)! Qualquer dia vamos voltar à era do candeeiro, lamparina, lavar roupa batendo na pedra, e por aí vai. Mata nós mesmo, governo!

Claudia Gonçalves

do Facebook



Mais aumento – 2

Com tantas chuvas e a desculpa ainda é falta de chuva? Igual gasolina, que se o dólar sobe, ela vai junto; mas quando baixou, não houve baixa no preço.

Rodrigo Souza

do Facebook



Mamãe Falei

A mesma Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) que passou a mão na cabeça do Cury (Conselho de Ética dá aval à cassação de Arthur do Val). A mesma Alesp que aprova absolutamente todas as tramoias dos governos tucanos. A mesma Alesp que recebeu alguns milhões de reais da Ecopistas como gratidão pela concessão de rodovias paulistas. A Alesp é uma vergonha para o povo de São Paulo! Lugar onde os deputados trocam cargos por vantagens, tudo sustentado pelo dinheiro do contribuinte.

Wilson Da Costa Silva

do Facebook