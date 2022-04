Bolsonaro ironiza ao responder a apoiador sobre sigilos: 'Em 100 anos saberá'

13/04/2022 | 20:29



O presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiu com ironia ao ser questionado por um seguidor no Twitter sobre o porquê o governo impõe sigilo de um século a assuntos espinhosos, como a carteira de vacinação do chefe do Executivo. "Em 100 anos saberá", respondeu o presidente na mesma rede social.

O governo decretou sigilo de cem anos sobre a carteira de vacinação de Bolsonaro, que diz não ter se imunizado para a covid-19 e afirma, sem provas e na contramão dos fatos, que as vacinas contra o coronavírus não têm comprovação científica.

O processo administrativo do Exército aplicado contra o general Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde, também está sob sigilo pelo mesmo período. A força livrou o aliado de Bolsonaro de punição apesar da sua participação em um ato político ao lado do presidente, o que fere regimentos internos do Exército.