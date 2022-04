Bolsonaro liga alta no preço dos alimentos à guerra na Ucrânia

13/04/2022 | 17:22



O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), reconheceu o impacto da guerra da Ucrânia no preço dos alimentos no Brasil. "Estamos agora com um problema de uma guerra a 10 mil quilômetros de distância que tem efeito direto aqui. Como, por exemplo, o pãozinho começa a subir de preço, porque a Ucrânia é um dos maiores exportadores de trigo do mundo. Em guerra, deixa de exportar", disse ele, em entrevista à TV Aratu, afiliada do SBT na Bahia, veiculada no período da tarde desta quarta-feira.

Bolsonaro voltou a dizer que trabalha junto à Embrapa para tornar o Brasil autossuficiente e, em seguida, exportador de trigo.