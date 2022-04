Giovanna Ewbank faz declaração para Bruno Gagliasso: Homem da minha vida

13/04/2022 | 16:11



Giovanna Ewbank faz homenagem para o maridão, Bruno Gagliasso, pelos seus 40 anos de idade - a loira compartilhou o textão no Instagram nesta quarta-feira, dia 13.

40 anos! Sempre que me perguntam sobre o Bruno e o que eu mais gosto nele, eu respondo: Ele é o cara mais legal que eu conheço. E se você perguntar aos amigos eles irão dizer o mesmo. E não é só porque ele vive intensamente e faz questão de deixar a vida de todos mais leve e feliz. E também não é porque ele sempre olha pelo lado bom. E nem é só porque ele é o melhor pai e marido do mundo.

É porque, sim, ele erra. E aprende com seus erros. Porque ele é humano, tem empatia, quer fazer a diferença na vida de todos. Às vezes ele acha que é capaz de abraçar o mundo. E ele consegue. Não me pergunte como, porque acho que isso é pra poucos.

Desses 40 anos, tenho o privilégio de conviver há 13 com meu marido, foram tantas as transformações! Vi ele vencer inúmeras vezes; ganhar dezenas de prêmios; se entregar para os amigos; ser o melhor filho que uma mãe pode ter; vi ele se reconectar com o seu pai e transformar essa relação; vi sua lealdade com as pessoas que cresceram com ele; vi ser justo e não se calar em diversas situações. Vi ele se tornar homem e pai, e assim se transformar mais uma vez em alguém ainda melhor, e nesse processo o vi chorar? De amor, gratidão, indignação, medo, raiva, alegria, alívio e certeza.

O vi construir uma escola no Malawi e se tornar parte do Unicef. Vi ele se tornar pai pela 2ª vez, e ali descobrir outro pai, diferente do primeiro e ainda mais sensível podendo reviver suas memórias de filho homem com seu pequeno grande herói.Vi ele isolado na pandemia fazendo de tudo para que a família se sentisse segura e feliz diante do mundo desabando; vi ele se tornar pai novamente, pela 3ª vez, e completamente diferente do que já tinha sido e continua nesse processo de descoberta do novo e entendendo como é ter um filho intenso e hiperativo como ele. O vi plantar milhares de árvores.

E sim, o vi fracassar algumas vezes, mesmo que essa palavra não exista para ele. Vi tudo isso pra ter a certeza de que ele é o homem da minha vida! Te amo até a eternidade meu amor! Feliz Ano! Que orgulho que temos de você!, escreveu na legenda da publicação.

Bruno, por sua vez, também fez uma postagem nas redes sociais para falar sobre seu aniversário.

Porque a vida começa aos 40! Obrigado, disse o artista.