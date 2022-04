Visto de trabalho para os EUA fica mais fácil para motoristas de caminhão

Redação

Do Rota de Férias



13/04/2022 | 15:55



A instabilidade nas áreas de logítica e transporte provocada pela pandemia fez com que o visto de trabalho para os EUA ficasse mais fácil para motoristas de caminhão.

Estima-se que, após a demissão de quase 60 mil caminhoneiros de 2019 para cá, os administradores de frotas têm buscado cada vez mais imigrantes para exercer essas funções no país. Com isso, as frentes governamentais viram-se forçadas a facilitar as aprovações de vistos de trabalho solicitados por quem atua no setor.

“A necessidade de motoristas de caminhão nos EUA existe, e isso pode ser visto em carretas nas estradas, nas quais podem ser vistas placas de ‘Estamos Contratando’ em suas traseiras. Grandes redes, como a Amazon e o Walmart, são visivelmente as mais afetados pela escassez”, diz Daniel Toledo, advogado que atua na área de Direito Internacional.

Visto de trabalho para os EUA

Segundo Daniel, os vistos EB-3 são os mais indicados para caminhoneiros brasileiros que desejam trabalhar nos EUA, mas é preciso ficar atento na hora de solicitá-lo.

“Há duas modalidades de EB-3: skilled e unskilled. Na primeira, o trabalhador precisa ter mais de dois anos de experiência no segmento solicitado e mostrar capacidade para exercer a função. A unskilled, por sua vez, não exige experiência de trabalho, mas é primordial que a pessoa esteja fisicamente apta para efetuar o serviço”, afirma o advogado.

Vale ainda saber que, para trabalhar como caminhoneiro nos EUA, o imigrante precisa ter uma carteira de motorista comercial. “E você não tira essa carteira comercial do dia pra noite, o que pode ser um empecilho para que a empresa finalize o processo de contratação”, aponta Daniel.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Embora algumas companhias banquem o processo, tirar uma carteira de motorista comercial nos EUA pode levar tempo. Fora que sempre existe o risco de reprovação.

“Tenha em mente que essa não é uma habilitação convencional. O pedido de uma carteira de motorista comercial é trabalhoso e, em alguns casos, a aprovação pode levar meses. Poucas empresas estão dispostas a esperar esse período. Portanto, é importante iniciar todos esses processos o quanto antes e ficar preparado”, finaliza Toledo.

O mesmo vale para o visto de trabalho para os EUA que, mesmo bancado por uma empresa, pode levar alguns meses para sair. A dica, portanto, é ter alguma reserva monetária para evitar imprevistos.

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.