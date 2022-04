Novo BMW X7 ganha visual atualizado; veja fotos e vídeos

Da Redação, com assessoria

O SAVs (Sport Activity Vehicles) o BMW X7 está renovado. O modelo ganhou design com a nova identidade da BMW, motorização com sistema híbrido leve, além de ainda tecnologia em seu interior – já que herdou itens do BMW iX.

Produzido na fábrica do BMW Group em Spartanburg, nos Estados Unidos, o novo X7 começará a ser vendido globalmente em agosto deste ano. Abaixo, veja o modelo em detalhes da montadora alemã.

Design do BMW X7

Visualmente, o novo BMW X7 está renovado. A nova identidade, que estará presente também no novo Série 7, divide o conjunto óptico frontal em duas partes. Na superior, luzes de LED reforçam a imponência e esportividade do modelo fazendo o papel do DRL (Day Running Light).

Logo abaixo, também em LED, mas com tecnologia Matrix, estão os faróis para iluminação noturna. A grade, com acabamento cromado e iluminada, assim como o para-choque, com novo desenho, completam o visual dianteiro do modelo.

Na traseira, as lanternas do BMW X7 foram remodeladas, estão integradas à carroceria e tampa do porta-malas, e apresentam um desenho tridimensional, dando ao modelo um visual futurista e tecnológico. Nas laterais, novas rodas de 20 polegadas completam a aparência elegante e luxuosa do novo X7.

Há muito luxo no novo SAV topo de linha da BMW. Desde o couro premium Merino que reveste os bancos, passando pelo acabamento de madeira no console central e o alumínio dos botões do volante e do console central.

Dentre as novidades do BMW X7, a que mais chama atenção é o BMW Live Cockpit Professional, que estreou no BMW iX. A tela curvada é composta por duas telas, com 12,3” e 14,9”. A menor, programável em design e itens de controle do veículo, fica responsável por exibir informações do painel de instrumentos, enquanto a maior faz a função de sistema de entretenimento e tem compatibilidade com Apple Car Play e Android Auto.

Outra novidade no BMW X7, desta vez no console central, fica para o novo acionamento do câmbio. Em vez da tradicional alavanca, agora um pequeno e luxuoso botão de cristal é o responsável por selecionar a marcha desejada. Simples, discreto e que mostra todo o requinte do novo X7.

Sob o capô, o novo X7 marca a estreia do novo motor seis cilindros TwinPower Turbo em linha da BMW. O novo propulsor, que conta com sistema híbrido-leve para melhorar o consumo, teve melhorias na gestão da combustão, na exaustão dos gases, no controle das válvulas e nos sistemas de ignição e injeção de combustível. Com as mudanças, o motor rende 385cv e 520nm de torque, 47cv a mais que o antecessor.

Além do motor seis cilindros TwinPower Turbo, o novo BMW X7 pode ser equipado também com um motor V8 TwinPower Turbo, de 537 cv e 750Nm de torque, ou um motor seis cilindros em linha a diesel, todos com sistema híbrido-leve de 48v acoplado.

Esse sistema consiste em um gerador montado diretamente no virabrequim do motor e integrado à nova transmissão Steptronic de oito velocidades. Ele gera uma potência extra de até 12cv e 200nm de torque, distribuídos sempre pelo xDrive, sistema de tração integral inteligente da BMW, que podem melhorar o desempenho ou o consumo do SAV.

Há abrangente conjunto de sistemas de assistência ao motorista disponibilizados no BMW X7. O modelo vem equipado com o sistema Driving Assistant Professional. Ele engloba uma série de assistentes, como ACC (Controle de Velocidade de Cruzeiro Ativo) e o Lane Keeping Assistant.

Com o Parking Assistant Plus, o BMW X7 estaciona 100% sozinho. Não há mais a necessidade sequer de acelerar ou frear. Basta o motorista ativar o sistema e acompanhar as manobras pela tela do sistema multimídia por meio das câmeras. Há ainda alertas visuais e sonoros, de condições de tráfego cruzado, riscos de colisão traseira, mudanças involuntárias de faixa de rolamento e controle e prevenção de aproximação frontal, entre outras funções.

Compatível com conexão 5G, o BMW X7 tem um conjunto de funcionalidades acessível por meio de um SIM Card – o mesmo utilizado em smartphones – conectado à internet. Esta tecnologia permite obter informações sobre condições de trânsito em tempo real, serviço de alerta de manutenção de componentes (Teleservices), serviços de Concierge, como reservas de hotéis e recomendações sobre restaurantes e chamada de Emergência Inteligente.

O modelo também tem compatibilidade com o My BMW App. Com ele, é possível ativar funções remotas, como localizar o veículo, trancar e destrancar o carro, acender os faróis, e acionar a ventilação do carro, e ainda é possível visualizar o 3D View.

Além disso, com o My BMW App do MW X7 é possível verificar o status do carro, caso tenha alguma porta ou janela aberta, ter informações sobre a quilometragem, o nível de combustível, manutenções e serviços necessários, localizar e fazer contato com concessionários, mensagem de check control como, fluído de freio ou óleo do motor, e ainda, receber notificações a cada atualização remota de software (Remote Software Upgrade).