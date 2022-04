Zoológico de São Paulo terá atividades educativas nos dias 15 e 21 de abril

Da Redação



O Zoo de São Paulo anunciou suas atividades educativas para os feriados da Páscoa e de Tiradentes. A nova “Aventura nos Rapinantes”, uma visita guiada, orientada pelos educadores do Zoo, irá abordar as curiosidades sobre a Harpia, uma das maiores aves de rapina do mundo. O objetivo é ampliar o conhecimento sobre a biodiversidade e a importância da conservação das espécies. Durante a visita, os educadores utilizam artefatos como penas e imagens das presas da Harpia para ilustrar o bate-papo. A atração será aberta a todos os visitantes que estiverem no parque nos dias 15 e 21 de abril. As sessões acontecerão no Bosque dos Rapinantes, às 11h e às 14h30, com duração de 20 minutos cada uma.

Os visitantes poderão acompanhar, ainda, o enriquecimento ambiental do recinto das Harpias. A iniciativa é uma técnica que contribui para o bem-estar dos animais estimulando os instintos dos bichanos por meio de texturas, cores e sabores um pouco diferentes dos utilizados nas rotinas diárias, e eles adoram.

Miniexposição “Fera das Américas” terá novas sessões nos dias 16 e 22 de abril

Crianças e adultos poderão conhecer artefatos e curiosidades sobre a onça pintada na miniexposição “Fera das Américas”. Ossos de crânio de onça, e de outros felinos, marcas de pegadas reais em gesso, mitos e verdades sobre a onça-pintada, como diferenciar as manchas das onças, da jaguatirica, leopardo e guepardo e, principalmente, o que fazer caso você encontre uma onça ou um felino desses, são parte do conteúdo e das atividades previstas nesta miniexposição. Somente nos dias 16 e 22 de abril, das 10h30 às 16h, no Zoo de SP, em frente ao recinto da onça-pintada.

Dia 17 de abril é o Dia Nacional da Botânica

Em homenagem ao Dia Nacional da Botânica (17), nos dias 16 e 17 de abril, o time de educadores do Zoo de SP irá apresentar aos visitantes a etnobotânica. Ao entrar no Museu Botânico, adultos e crianças serão impactados com um documentário, além da utilização de sementes, frutos, tecidos, ferramentas, temperos, entre outros artefatos, tudo para um bate-papo descontraído sobre a relação entre o Homem e as Plantas e o modo como elas são usadas como recursos.

Os valores do ingresso para são: Zoológico: R$ 59,90 (inteira) e R$ 29,90 (meia entrada); Jardim Botânico: R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia entrada) e Zoo Safári: R$ 45,00 (inteira) e R$ 22,50 (meia entrada). Disponíveis em www.zoologico.com.br