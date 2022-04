Rodrigo Garcia nomeia Sarrubbo procurador-geral de Justiça por mais dois anos

13/04/2022 | 15:19



O governador de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) reconduziu nesta quarta-feira, 13, Mário Sarrubbo ao cargo de procurador-geral de Justiça do Estado, para um mandato de mais dois anos. Em eleição realizada no sábado, 9, ele conquistou o primeiro lugar na lista tríplice elaborada pelos integrantes do Ministério Público do Estado, tendo recebido 1385 votos - a maior votação da história do MP paulista.

No sábado, 9, logo após o resultado da votação, Sarrubbo atribuiu seu triunfo a 'um Ministério Público estratégico'. Ele declarou: "É uma vitória que consagra um trabalho de modernização da instituição. Um Ministério Público que teve a sua proa voltada para o novo século, para o século 21, um Ministério Público que se digitalizou. Mais estratégico, mais resolutivo e muito mais próximo do seu perfil constitucional de 1988, atuando com muita ênfase nas mais variadas missões que a carta constitucional lhe deu".

A segunda eleição que Sarrubo enfrentou foi mais tranquila - seus dois concorrentes, os procuradores Marcos Hideki Ihara e Fabio Tebecherani Kalaf são seus aliados e receberam 301 e 242 votos, respectivamente.

Em 2020, quando Sarrubo foi alçado à chefia do Ministério Público de São Paulo, a disputa foi mais acirrada. Na época, o então candidato da situação, com o apoio de seu antecessor, Gianpaolo Poggio Smanio, recebeu 1.020 votos, enquanto seu opositor, o procurador Antonio Carlos da Ponte, contabilizou 657 votos.

Como mostrou o Estadão, depois de uma sequência de eleições marcadas por embates acirrados, a oposição abriu mão de uma candidatura em 2022, enquanto aguarda o próximo ciclo político.

Em sua primeira campanha à procuradoria-geral do Estado, Sarrubbo disse que queria aproximar sua instituição do perfil que a Constituição de 1988 a ela atribuiu, 'tornar o MP um indutor das transformações sociais necessárias'.

Avaliando os dois anos de mandato do PGJ, procuradores ouvidos pelo blog afirmaram que Sarrubbo soube conduzir o Ministério Público de São Paulo com aptidão para o diálogo. A abertura para debater propostas é considerada um de seus pontos mais fortes.