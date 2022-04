Sabesp realiza reparo emergencial após vazamento em adutora em Mauá

Da Redação



13/04/2022 | 15:11



A Sabesp por meio de nota informa que está trabalhando no reparo emergencial de vazamento em uma adutora ocorrido na manhã desta quarta-feira (13/4), na rua Benedito Franco da Veiga, em Mauá.

A Companhia salienta que para a realização do serviço foi necessário interromper o fornecimento de água em bairros do município e orienta aos consumidores uso consciente da água armazenada nas caixas-d’água. O retorno gradativo do fornecimento de água acontecerá logo que o serviço estiver concluído, o que deve acontecer até amanhã (14)

O abastecimento poderá ser afetado nos seguintes bairros: Vila Tavares, Sítio Bela Vista, Jardim Cruzeiro, Jardim São Gabriel, Jardim Miranda D’Aviz, Jardim Nova Mauá, Jardim Paranavaí, Jardim Alto Boa Vista, Jardim Zaíra – Macuco, Parque das Américas, Jardim Araci, Jardim Brasília, Vila Claudia, Jardim Correia, Jardim Santa Rosa, Jardim Boa Vista, Jardim Anchieta, Jardim Guapituba, Vila Mercedes, Jardim Primavera, Jardim Jorge Guapituba, Jardim São Judas, Vila Morelli, Jardim Esperança, Jardim Ipê, Jardim Otávio Miniguini, Jardim Oratório, Vila Real, Jardim Itapark, Sítio Bocaina, Vila Flórida, Parque Jaguari, Ch. Falchi Onodera, Vila Coronel Pires, Jardim Rosina, Jardim Camargo, Parque Pilalópolis, Jardim Canada, Jardim São Sebastião, Vila Joana, Jardim Itapeva, Vila Abdolini, Jardim Luzitano, Núcleo Cincinato Braga, Rua Manoel Alves Ferreira, Viela Maesk, Rua Dona Aurea de Oliveira Silva, Rua Benedito dos Santos Silva, Rua Roberto Stela, Rua Águia Dourada, Av. João Aragão, Rua Silvio Namen, Viela do Saí, Rua Monte Sião, Viela Ilha do Guará, Viela Ilha Itacolumis, Viela Ilha do Triângulo, Viela Ilha dos Iguarapés, Viela Ilha do Coral, Viela João Bovolini, Jardim Feital, Jardim Columbia, Sítio Bela Vista, Núcleo Sampaio Vidal, Jardim Itaussú, Ch. Maria Francisca, Ch. Maria Aparecida, Jardim Casa Preta, Jardim Éden, Jardim Hélida, Jardim Elizabeth, Jardim Maria Eneida, Vila Ligia, Vila Maria José e Zaira 5 – Laranjeiras.

Ocorrências devem ser comunicadas à central de atendimento, nos telefones 195 e 0800-0550195 (ligação gratuita), também pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br. Havendo necessidade, caminhões-tanque serão disponibilizados para atender serviços essenciais.



O Diário aguarda resposta da prefeitura sobre o caso. O texto será atualizado assim que houver retorno.