Juliana Paes abre o jogo sobre saída da Rede Globo: Amo o Projac, mas precisei puxar o freio

13/04/2022 | 15:10



Abriu o jogo! No ar em Pantanal, Juliana Paes concedeu uma entrevista ao colunista Leo Dias e falou sobre sua saída da Rede Globo após 22 anos. Segundo a atriz, ela estava precisando dar uma puxada no freio.

Eu estava negligenciando minha saúde e os meus filhos. O buraco foi ficando mais embaixo, disse ela, que em seguida expos duas situações que foram a gota d'água:

Tiveram duas coisas: uma, eu estava me sentindo meio tonta e eu liguei para o meu médico e ele pediu pra eu ver, mas eu não tinha tempo. E eu tive uma crise de labirintite dentro do estúdio, gravando (?) eu lembro que falei que não estava bem e o médico veio me atender no Projac. Nesse momento eu pensei que precisava ficar mais espaçado [um trabalho do outro], revelou.

Em seguida, ela relembrou de uma situação envolvendo sua família:

E eu esqueci uma apresentação do meu filho na escola. Os pais são convidados a passar um dia com os filhos na sala de aula e eu só preocupada em passar texto, esqueci. A culpa é um sentimento indigesto, fica repassando.

Juliana revelou que a conversa com a Globo foi super amigável e tranquila:

E aí eu pensei em espaçar, mas quando você tem um contrato fixo é muito complicado você estar ali, contratada, recebendo um salário e me convidarem e eu dizer que não quero fazer. Eu comecei a não me sentir mais confortável. Foi uma conversa muito tranquila, amigável, não fiz nenhum outro contrato, foi só pra ter escolha. Eu amo a Globo, amo o Projac, mas precisei puxar o freio (?) eu quero continuar recebendo os convites e vou considerar, disse.