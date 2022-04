A pedra fundamental do Américo. O recado da diretora. O pinguinho de Ouro da ZYR-73.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



18/04/2022 | 05:15



Repete-se hoje uma dobradinha histórica entre o saudoso comendador Carlos Manias Neto e a pesquisadora Maria Claudia Ferreira, do blog “Santo André Ontem e Hoje” – blog que quem não conhece, e gosta de história e memória, precisa conhecer.

Comendador Manias nos legou a linda coleção da Arte Revista, publicação que era distribuída graciosamente nas sessões do Carlos Gomes na primeira metade da década de 1950.

Claudia nos envia, regularmente, suas descobertas, como esta da pedra fundamental do novo e atual prédio da Escola Estadual Dr. Américo Brasiliense.

Com tais colaborações, fica fácil fazer Memória – a santa Memória de todos os dias, que em setembro completará 35 anos de publicação ininterrupta – que legal...

A ESTRELINHA

Siumara, lindinha, aparece na capa do número 55 de “Arte Revista”, que traz a programação do Carlos Gomes entre 30 de janeiro e 6 de fevereiro de 1954. Entre as atrações, o filme “Quero-te, Meu Amor”, com Jean Simmons, e a advertência: “proibido até 5 anos”.

Da estrelinha Siumara, a legenda na capa da revista: “O Pinguinho de Ouro da ZYR-73, Rádio Clube de Santo André”.

A PEDRA

Sobre o Américo Brasiliense, escreve Claudia Ferreira:

Segue a foto do lançamento da pedra fundamental do Américo em 1958. Acervo de Klaus Dietmar Alvarez.

Texto da foto: pedra fundamental da Escola Dr. Américo Brasiliense. Ao fundo, à direita, o prédio que existe até hoje na esquina da Delfim Moreira com XV de Novembro.

A segunda foto é da carteirinha escolar de Euclydes Rocco onde está o convite e data do evento.

Crédito da foto 1 – Acervo: Klaus Dietmar Alvarez



Crédito da foto 2 – Acervo: Euclydes Rocco

MEMÓRIA. Em 8 de abril de 1958, um momento histórico na vida escolar de Santo André e Grande ABC: o então Instituto de Educação Américo Brasiliense vai ganhar casa nova

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Terça-feira, 18 de abril de 1972 – ano 14, edição 1820

SANTO ANDRÉ – A Guarda Municipal e o Corpo de Patrulheiros Mirins ganham sede própria: Rua Iguaçu, em Vila Guiomar.

SOCIAL – Chiquinho Palmério: Maria de Lourdes Pereira da Silva eleita a Boneca do Café 1972.

COPA JOÃO RAMALHO – Jogos realizados no domingo, 16 de abril de 1972, no Estádio do Volkswagen Clube: São Bernardo 2, Santo André 1; São Caetano 2, Ribeirão Pires 0. Caiu o último invicto; São Bernardo líder isolado.

EM 18 DE ABRIL DE...

1882 - José Bento Monteiro Lobato nasce em Taubaté (SP). Escritor. Criador do Sítio do Pica Pau Amarelo e de todos os seus personagens. Por isso, hoje é o Dia do Livro Infantil.

1922 – Lisboa, 18 (UP) – URGENTE. Comunicam de Cabo Verde que o hidroavião “Lusitânia” levantou voo hoje, prosseguindo em etapas o “raid” de Lisboa ao Rio de Janeiro.

1942 - Casa Piva inicia atividades em Santo André.

Crédito da foto 3 – Acervo: Comendador Manias (em memória)

APOIO. Casa Piva no anúncio de 1954: e Santo André tinha sua primeira revista de variedades, a Arte Revista

1957 – Departamento de Águas do Estado e Prefeituras de Santo André, São Bernardo e São Caetano firmavam convênio para o abastecimento de água na região. Seria escolhido o local para a captação de água na Represa Billings. Prazo das obras: 270 dias.

1972 – Inauguradas as novas instalações da Biblioteca Pública Monteiro Lobato, à Rua Jurubatuba, 1415, em São Bernardo.

1977 – Rede telefônica ganha novos prefixos: 440 em Santo André, 452 em São Bernardo e 453 em São Caetano.

1982 – Chapa 1 vence eleições no Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. Miguel Rupp é o novo presidente, com mais de 80% dos votos.

Inaugurada a 15ª Feira de Móveis de São Bernardo, no pavilhão Vera Cruz.

2012 - Livraria e Edições Alpharrabio, de Santo André, homenageiam o professor Alexandre Takara e o advogado Antonio Possidonio Sampaio, jovens nos seus 80 anos.

NOTA DA MEMÓRIA – Prezada Dalila, e dez anos se passaram...



SANTOS DO DIA

Apolonio

Galdino (1100-1176). Bispo de Milão.

Maria da Encarnação (1566-1618). Religiosa francesa.



HOJE

Dia Nacional do Livro Infantil

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Bilac, elevado a município em 1944, quando se separa de Birigui.

No Brasil, aniversariam Antônio Cardoso e Pau Brasil (Bahia); Baixo Gandu e Itarana (Espírito Santo); Espigão Alto do Iguaçu (Paraná); e Flores do Piauí.

Falecimentos

Santo André

Ignez Figueira, 90. Natural de Nuporanga (São Paulo). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 11, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Apparecida Zavanela Magdalena, 89. Natural de Viradouro (São Paulo). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 11. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

São Bernardo

Elizabeta D’Agostini Falkowski, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 12. Jardim da Colina.

Benoni Martins, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 11. Memorial Phoenix.

São Caetano

Ivair de Souza Benevides, 90. Natural de Paraopeba (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 12, em São Bernardo. Cemitério das Lágrimas.

Diadema

Aurino Serafim dos Santos, 75. Natural de Chã Preta (Alagoas). Residia no bairro Eldorado. Dia 11. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Joana Duque de Sousa, 63. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 12, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Joilson Silva Peruna, 53. Natural de Ibicaraí (Bahia). Residia no Jardim Santa Inês, em Ribeirão Pires. Dia 8. Cemitério São José.

Genivaldo Luís da Silva, 39. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Balconista. Dia 9, em Santo André. Cemitério São José.