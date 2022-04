Anitta está em um relacionamento aberto com jogador de futebol

13/04/2022 | 14:10



Anitta está vivendo um novo amor com um jogador de futebol. Em entrevista para a Roling Stone, a cantora que acaba de lançar o álbum Versions of Me, não quis revelar o nome do amado e explicou que se trata de um relacionamento aberto.

- Ele pode fazer o que ele quiser, eu posso fazer o que eu quiser? É muito saudável. Gosto de escrever sobre algo que está na minha cabeça no momento e troco de namorado tanto quanto troco de calcinha. Eu me apaixono tão rápido e esqueço ainda mais rápido.

E continua:

- É muito fácil para mim ir para a cidade um dia e estar super apaixonada e escrever sobre isso. Então, uma semana depois, posso escrever sobre enlouquecer e foder todo mundo.

Anitta pode até tentar manter tudo em segredo, mas é claro que a web já tem suspeitas de quem seria o atleta que conquistou seu coração.

Unindo informações das últimas entrevistas concedidas pela Girl From Rio, dá pra arriscar um chute. Isso porque quando a cantora esteve no programa de Jimmy Fallon, The Tonight Show, ela declarou que estava ficando com um jogador do time Cincinnati Bengals da NFL.

Acontece que o único jogador desse clube que segue e é seguido por Anitta é Tyler Boyd. Inclusive os dois vivem trocando curtidas nas redes sociais e o atleta esteve na festa de aniversário que a cantora promoveu em Las Vegas.