Nicette Bruno no Carlos Gomes. A Sociedade de Cultura Artística. Um lago no Paço

Ademir Medici



16/04/2022 | 14:03



1ª - A presença de Nicette Bruno no palco do Cine Carlos Gomes;

2ª - Duas fotos enviadas por Marcelo Duarte focalizando os primórdios do lago do Paço Municipal.

NICETTE

Quem trouxe Nicette Bruno foi a então novíssima Sociedade de Cultura Artística de Santo André para apresentação única da peça “Week End”, no palco do Carlos Gomes, na noite de 8 de fevereiro de 1954.

Nicette Bruno veio com o elenco completo do seu teatro – “Teatro Íntimo de Nicette Bruno”. Dele fazia parte o ator Paulo Goulart, namorado de Nicette, seu futuro marido e seu companheiro até o fim.

A notícia da apresentação de Nicette e grupo no Carlos Gomes faz parte do número 56 da “Arte Revista”, coleção guardada e cedida à Memória pelo comendador Carlos Manias Neto.

Registra Arte Revista: “A crítica paulistana foi unânime em considerar Week End como a melhor comédia fina do ano de 1953”.

MARCELO

Já Marcelo Duarte, nome artístico e radiofônico de Aparecido Lopes, o Cido, ou Cidinho, vivia fotografando e filmando Santo André. As duas fotos de hoje estavam reservadas para ilustrar o aniversário de Santo André, o que ocorre no ano da partida do querido radialista.

Marcelo Duarte dirigiu toda a parte técnica do “Programa de Auditório”, gravado no Teatro Carlos Gomes quando da sua primeira reabertura e apresentado por Geraldo Nunes no programa “São Paulo de Todos os Tempos”, da Rádio Eldorado.

Esta página Memória preserva o áudio daquele programa, que teve a participação de cantores, músicos, violeiros e radialistas históricos do Grande ABC.





Crédito das fotos 1 e 2 – Marcelo Duarte (em memória)

ANOS 70. Primeiros momentos do lago do Centro Cívico de Santo André: ao redor, o Centro da cidade em expansão nas imagens de Aparecido Lopes, o Cidinho, o nosso Marcelo Duarte

Lavagem de roupa no ar

Texto: Milton Parron

No sétimo programa Memória, de uma série de 12 sobre a trajetória do rádio no Brasil desde 1923, e, em especial focalizando os 85 anos da Rádio Bandeirantes, esta semana, entre outros destaques, um feito marcante quando duas concorrentes uniram suas programações e produziram a manchete principal dos jornais no dia seguinte.

Resumo da ópera: 28 de maio de 1992, nos estúdios da Bandeirantes estava o ministro do Trabalho Rogério Magri e nos estúdios da Rádio CBN o diretor de Arrecadação do INSS, órgão que era subordinado à pasta do Trabalho, Volney Ávila.

Há vários dias Volney vinha acusando seu superior, Magri, de ter recebido propina de 30 mil dólares por ter facilitado a vida de alguém. Foi criada uma CPI na Câmara, mas não houve confronto entre o acusado e o acusador. Ninguém conseguia coloca-los frente à frente.

Naquele dia, casualmente os dois, Magri e Volney, estavam sendo entrevistados, respectivamente, por José Paulo de Andrade e Salomão Ésper, na Bandeirantes, e por Heródoto Barbeiro, na CBN. Trocaram telefonemas e as duas emissoras entraram em cadeia. Nunca se ouviu no rádio tamanha lavagem de roupa suja e ambos acabaram exonerados. É o principal destaque do “Memória” desta semana.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 16 de abril de 1972 – ano 14, edição 1819

SANTO ANDRÉ – A cidade terá uma nova bandeira. Prefeito Newton Brandão preparava projeto de lei a respeito, baseando-se em estudos do historiador Octaviano Gaiarsa.

EM 16 DE ABRIL DE...

1902 – Santos Dumont é recebido em audiência particular pelo presidente dos Estados Unidos, Theodoro Roosevelt.



1982 – Solicitada a instalação de semáforo na esquina das Ruas Votorantim e Alegre, em São Caetano.

Companhia Lírica Santa Cecília, de São Paulo, encenava “La Traviata”, de Giuseppe Verdi, no Teatro Municipal de Santo André.

HOJE

Dia Nacional da Voz



SANTOS DO DIA

Bernadete

Benedito José Labre

SEMANA SANTA

Sábado de Aleluia. A Igreja faz a vigília pascal e lembra a descida de Jesus à mansão dos mortos.



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversario de 33 cidades no Brasil, a maioria do Rio Grande do Sul, entre as quais Almirante Tamandaré do Sul, Boa Vista do Cadeado, Boa Vista do Incra, Bozano e Canudos do Vale.

Falecimentos

Santo André

Alzira Fernandes Gomes Pereira, 87. Natural de Mogi Guaçu (São Paulo). Residia na Vila Alto de Santo André. Pensionista. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Francisca Simon de Souza, 90. Natural de Novo Horizonte (São Paulo). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Jardim da Colina.

São Caetano

Carlos Antonio Bonini, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 4, em São Bernardo. Crematório Vila Alpina.

Diadema

Maria Pereira, 97. Natural de Glória do Goitá (Pernambuco). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 13. Vale da Paz.

Meneis Lima, 89. Natural de Andaraí (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 11. Vale da Paz.

Mauá

Rozenilda Maria de Jesus Neves, 53. Natural de Poções (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Ribeirão Pires

Luiz Carlos da Silva, 67. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.