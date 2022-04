Vida e morte da Vera Cruz Auge e declínio de um cinema. A ação do SOS Carlos Gomes.

Ademir Medici

Professor Andrade esteve dia 8 no Carlos Gomes. Gostou do novo/velho espaço. Em conversa com esta página Memória, concordamos que o projeto preservou o que foi possível preservar: as grandes paredes, o palco, o medalhão do patrono Carlos Gomes. Não houve reconstrução, mas o novo completou o espaço. Que este espaço não deixe de ser usado.

Lembramos que houve um tempo em que a programação cultural de Santo André caiu no anedotário com a frase: “Nada programado”. Que tudo seja programado de agora em diante, nesta e nas futuras administrações, no Carlos Gomes e nos demais espaços culturais andreenses.

Não esquecer as 23 mil assinaturas...

Texto: Antonio de Andrade

A tentativa mais concreta de criação de uma indústria nacional de cinema, a Vera Cruz, instalada em São Bernardo entre 1949 e 1954, sucumbiu após a produção de apenas 18 longas-metragens.

Apesar do enorme sucesso de público no território nacional e a premiação em festivais internacionais, a exibição no mercado internacional não foi possível face à dominação pelos grandes estúdios.

Já o Cine Carlos Gomes, em mais de 50 anos, marcou presença fundamental na sociedade e no cotidiano local. Passou por várias reformas chegando a dispor de 1.400 poltronas.

A partir da década de 1970 entrou em declínio, seguindo a crise que levaria ao fim os cinemas de rua. No pior momento de decadência chegou a ser utilizado como estacionamento e varejão de tecidos.

Na década de 1980 surgem as primeiras manifestações em prol de sua preservação. Em 7 de novembro de 1987 surgia o Movimento SOS Carlos Gomes que entregou ao poder público municipal, em 2 de janeiro de 1988, um abaixo-assinado com 23.000 assinaturas.

O projeto de reformulação entregue à cidade em 8 de abril de 2022 materializa uma luta que teve início há 34 anos. Evidentemente trata-se de uma nova etapa do processo.

Cabe agora à sociedade civil acompanhar e intervir para que sejam cumpridas as diretrizes expressas no projeto apresentado e que define o propósito da nova intervenção: a transformação em um equipamento multifuncional e flexível, voltado às diversas formas de manifestações artísticas e atividades culturais, ao estar e a convivência social, e com isso, resgatar o seu papel como um polo cultural e valorizar o forte vínculo afetivo da população com esse espaço.

UM NOVO TEMPO. Sexta-feira, 8 de abril de 2022, feriado municipal: um novo Carlos Gomes é inaugurado. O sonho do Movimento SOS Carlos Gomes torna-se realidade



DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Sábado, 15 de abril de 1972 – ano 14, edição 1818

MANCHETE – Apolo-16 parte amanhã (16-4-1972) rumo à Lua. Pela quinta vez, o homem pisará o solo lunar.

SÃO BERNARDO - Governo federal autoriza o funcionamento do Entreposto Aduaneiro e Armazéns Gerais de São Bernardo (Agesbec). A notícia foi dada ao prefeito Aldino Pinotti pelo ministro Delfim Netto.

RIBEIRÃO PIRES – Prefeito Antonio Simões envia à Câmara Municipal projeto de lei para o desaterro do Morro Santo Antonio, numa área de 38 mil m2.

MOVIMENTO SINDICAL – Chapa Azul venceu as eleições do Sindicato dos Jornalistas. Entre os eleitos, Carlos Afonso Augusto Pizarro, do Diário.

CULTURA & LAZER – Renato e seus Blue Caps toca no Rhodiamec, em Santo André. E a Cooperhodia realiza dois desfiles de moda.

EM 15 DE ABRIL DE...

1902 – Fervia a política na região. O industrial e ex-vereador Abrahão Delegá é preso na Vila de São Bernardo, por ordem do delegado José Luiz Flaquer e a pedido do madeireiro João Basso. Acusação: não pagamento de uma comissão de 100 mil réis.

NOTA – Delegá, Basso e Flaquer são hoje nomes de vias públicas na região.

1912 – Naufraga o Titanic, em sua viagem inaugural: 1.500 mortos.

1917 - Vereador José Anibal Colleoni propõe a oficialização dos nomes de várias ruas de Santo André, dentre as quais as Dr. Bernardino de Campos, Dr. Campos Sales, General Glicério, Dona Gertrudes de Lima, Coronel Oliveira Lima, Coronel Agenor de Camargo, Coronel Batista Ortiz, Francisco Amaro e Abílio Soares.

1982 – Coluna nova no Diário, “Eu comento”. Na estreia, Ivan de Melo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Anhembi (criado em 1891), Iacanga (1925) e Jales (1941).

Pelo Brasil, aniversariam: Barreira e Graça (Ceará); Campinas do Piauí; Edealina e Porteirão (Goiás); Mata de São João (Bahia); Rio do Sul e São Francisco do Sul (Santa Catarina); e Rodeio Bonito (Rio Grande do Sul).

SEMANA SANTA

Hoje é Sexta-Feira Santa ou Sexta-Feira da Paixão. Em 1922, a Igreja realizava na Sexta-feira Santa: Canto da Paixão, Adoração da Santa Cruz, Via Sacra, Sermão das Sete Palavras e Procissão do Enterro.

