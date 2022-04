Romantismo, aventura e os grandes astros. Nas matinês, os seriados. E os musicais coloridos.

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/04/2022



Tom Mix matando índios e bandidos

Texto: Antonio de Andrade

Com as “fitas” românticas e de aventura consolida-se o “star system” com astros como Douglas Fairbanks, Mary Pickford, Clara Bow, Greta Garbo, Ramon Navarro e Rodolfo Valentino.

Nas comédias alguns nomes de destaque: Charles Chaplin (Carlitos), Buster Keaton, Irmãos Marx, Harold Lloyd, Ben Turpin, Laurel & Hardy (o Gordo e o Magro) e Os Três Patetas. A criançada vibrava com os faroestes apinhados de mocinhos audazes, bandidos desprezíveis e índios ameaçadores.

Os favoritos eram Tom Mix, Ken Maynard, Hoot Gibson, John Wayne, Tom Tyler, Hopalong Cassidy e Buck Jones. O sucesso dos heróis os transformou em personagens de “gibis” disputados pela criançada nas bancas de jornais.

Havia os seriados, em capítulos semanais, complemento obrigatório das matinês domingueiras: Flash Gordon, Tarzan, Jim das Selvas, Zorro, Buck Jones, Charlie Chan, Rocky Lane, Durango Kid, Besouro Verde, entre tantos outros.

Com o sonoro chegam os musicais, apresentados em cores magnificas, sons arrebatadores e astros admiráveis: Fred Astair, Ginger Rogers, Judy Garland, Carmen Miranda, Doris Day, Cyd Charisse e tantos outros.

Para o cinema brasileiro sobraram as migalhas na programação e as sessões obrigatórias determinadas pela legislação federal.

NOTA DA MEMÓRIA

Recorremos à coleção da revista “Arte Revista”, editada em Santo André e cedida à Memória pelo comendador Carlos Manias Neta. Em agosto de 1953, a Rádio Clube de Santo André anunciava uma nova novela, “O Olho da Águia”. Cinema e rádio se completavam.

“Arte Revista” era semanal. Distribuída de graça nas sessões do Cine Carlos Gomes, revezava na capa fotos de artistas nacionais e internacionais. Internamente trazia notícias, e não apenas de cinema.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: Carlos Manias Neto (em memória)

NO AR. Capas da Arte Revista focalizam personagens de uma futura novela a ser transmitida pela Rádio Clube de Santo André em 1953: ‘Você gosta de aventuras? Ouça brevemente o primeiro capítulo de O Olho da Águia’, dizia a publicação



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 14 de abril de 1992 – ano 33, edição 8042

MANCHETE – PDS, PL e PTB integram o novo ministério de Collor.

MEIO AMBIENTE – Solvay polui Rio Grande, diz Cetesb. Milhares de peixes apareceram mortos ontem (13-4-1992) na Billings, no bairro Eldorado, em Diadema.

EM 14 DE ABRIL DE...

1857 – Aluísio Azevedo nasce em São Luiz. Escreveu “O Cortiço”, “O Mulato”, entre outros romances naturalistas. Foi diplomata, caricaturista e jornalista.

1902 – Bruxelas, 14 (Agência Havas)- A greve torna-se geral. A maioria das fábricas de calçados desta capital adere ao movimento. Em greve 18 mil operários.

1912 – Fundado o Santos FC.

1937 – O ato municipal nº 238 aprova a criação de novas escolas em Santo André, São Bernardo (Curucutu e Bairro dos Finco), São Caetano e Ribeirão Pires (Quarta Divisão).

1957 - Fundada a Sociedade Amigos de Camilópolis, em Santo André.

Primeiro de Maio realiza seu primeiro jogo interestadual de futebol de salão, ao vencer, em casa, o Flamengo por 6 a 4.

Porcelana Mauá lança a coleção de alta linhagem em xicaras, bules e sopeiras.

MUNICÍPIOS PAULISTAS

Hoje é o aniversário de Botucatu, Caçapava, Catanduva e Gália.

HOJE

Dia Internacional do Café

Dia do Pan-Americanismo (ou das Américas)

Dia Municipal de Luta pela Educação Inclusiva (São Paulo, Capital).



SANTOS DO DIA

Liduína ou Lidvina. Padroeira dos doentes incuráveis.

Helena Guerra, a Santa Zita. Beata.

Lamberto de Lião

SEMANA SANTA

Celebra-se hoje o Lava-pés e a Última Ceia de Jesus Cristo com seus apóstolos.

A quinta-feira Santa em 1922: guarda de honra do sepulcro (dia e noite).

FALECIMENTO

JOSÉ FERNANDO ZACCARO

(Guaranésia, MG, 25-1-1944 – Santo André 12-4-2012)

Há cinco anos Memória noticiava a partida do advogado José Fernando Zaccaro. Veio menino com a família para Santo André. Residiu na Vila Guiomar. Formou-se pela primeira turma da Faculdade de Direito de São Bernardo. Com o filho Júnior criou a Zaccaro Sociedade de Advogados. Participou da formação do Clube dos Amigos de Santo André.

Santo André

Dezelda Nogueira da Costa, 87. Natural de Pontal (São Paulo). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Pensionista. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Helena Olah, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Fiordalina Matiteu Camargo, 89. Natural de Santa Maria da Serra (São Paulo). Residia no Jardim Vergueiro, em São Paulo, Capital. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

São Caetano

Ítalo Humberto Galvani, 86. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Diadema

Francisco Agostinho, 81. Natural de Mariana (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 10. Cemitério Municipal de Diadema.

Mauá

Luiz Fernandes, 82. Natural de Taquaritinga (São Paulo). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 11, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Ribeirão Pires

Domingos Gilarde, 75. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Centro de Diadema. Dia 11, em Diadema. Cemitério São José.

Antonio Carlos da Paz, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila São José, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.