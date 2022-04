Linn da Quebrada compartilha vídeo dizendo que o pão está mofado e equipe de Arthur Aguiar responde a possível indireta

13/04/2022 | 13:10



Os ex-BBBs estão causando fora do reality! Após alfinetar Arthur Aguiar durante participação no Mais Você, Linn da Quebrada agitou a web ao compartilhar na madrugada desta quarta-feira, dia 13, um Stories no Instagram mordendo um pão. Apesar de a cantora não ter citado nomes, internautas suspeitam que o vídeo seja uma indireta ao ator, que recebeu o apelido de Pão nas redes sociais.

Na publicação, ela faz caretas após saborear a comida e dispara:

- Está podre, mofado. Joga isso fora.

Em seguida, a artista cospe o pedaço mordido e descarta o restante do alimento.

Nos comentários de uma publicação no Instagram, a equipe de Arthur Aguiar respondeu:

Apesar de estarem em lados opostos do jogo, Arthur sempre respeitou muito a Lina. Jogo é jogo, aqui fora é vida que segue! Todo sucesso para ela.