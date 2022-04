Hotel de luxo em Fort Lauderdale é inspirado em iates

Redação

Do Rota de Férias



13/04/2022 | 12:55



Os iates que circulam pela costa sudeste da Flórida são a inspiração do Four Seasons, hotel de luxo em Fort Lauderdale, nos EUA. Criado pelo arquiteto Kobi Karp, o projeto do novo empreendimento esbanja silhuetas curvas e linhas contemporâneas, que passam sensação de movimento à estrutura localizada à beira-mar.

Seguro viagem EUA – Pesquise as melhores opções do mercado e ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 no site Seguros Promo.

Hotel de luxo em Fort Lauderdale

Veja na galeria fotos do Four Seasons Fort Lauderdale.

Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale × Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale × Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale × Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale × Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale × Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale × Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale × Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale × Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale × Four Seasons Fort Lauderdale Four Seasons Fort Lauderdale ×

Com um visual que remete ao convés de um iate e vista para o mar, o Ocean Sun Deck é um dos destaques do Four Seasons Fort Lauderdale. O espaço abriga duas piscinas de borda infinita e o restaurante Evelyn’s Fort Lauderdale.

Os espaços ao ar livre do hotel são decorados com palmeiras tropicais e jardins, que emolduram a paisagem, em um projeto do escritório Fernando Wong Outdoor Living Design. Quem preferir passar o tempo na praia também encontra uma boa estrutura, com snacks preparados pelo Honey Fitz (uma das opções gastronômicas do hotel) e concierges que indicam passeios e roteiros pela região.

Siga o Instagram @rotadeferias e confira matérias e bastidores das nossas viagens pelo Brasil e pelo mundo.

Bares e restaurantes

Todos os restaurantes e bares do hotel de luxo em Fort Lauderdale têm vista para o mar. É o caso do Evelyn’s Fort Lauderdale, que homenageia Evelyn Fortune Lilly Bartlett, uma das mulheres mais influentes do final do século 19 na região, reconhecida pelo seu legado cultural para a cidade. No cardápio do chef Brandon Salomon, a culinária mediterrânea encontra as tradições locais em um ambiente com mesas ao ar livre e salão fechado.

O lounge Honey Fitz, por sua vez, carrega o nome do famoso iate do ex-presidente americano John F. Kennedy. O espaço serve cafés gourmet e delícias preparadas pela chef patissier Christina Kaelberer. Quando o sol se põe, vinhos, champanhes e coquetéis acompanham os aperitivos.

Drinques na beira da piscina e serviço de quarto complementam a experiência gastronômica. No fim de 2022, um novo restaurante será inaugurado com vista para o Fort Lauderdale Beach Boulevard.

Spa e bem-estar

O Spa at Four Seasons é outro destaque do hotel de luxo em Fort Lauderdale. Ali, é possível fazer terapias holísticas com um toque moderno. Inspirados nas ondas do mar da Flórida, os tratamentos buscam os movimentos e a transformação da água. Entre os produtos faciais, é possível escolher marcas como Pietro Simone, QMS Medicosmetics, Tammy Fender, Sodashi e JetPeel.

Alguns tratamentos e massagens também podem ser solicitados direto no quarto do hóspede.

Acomodações

As 189 acomodações do hotel também têm uma pegada náutica. A decoração combina peças clássicas e designs moderno.

A suíte mais mais luxuosa é a Birch Oceanfront Terrace , com 150 metros quadrados de área interna e mais 180 metros quadrados de terraço com vista para o mar. Com capacidade para até seis pessoas, é voltada para famílias ou pequenos grupos de amigos.

O que fazer em Fort Lauderdale

A cultura náutica faz parte da identidade de Fort Lauderdale, reconhecida por seus belos canais, que emprestam a ela o apelido de Veneza dos EUA. Fazer um passeio de barco, portanto, é uma das melhores pedidas na região.

Outras atrações que valem a pena são o badalado restaurante Las Olas Boulevard, o Bonnet House Museum & Gardens,, o NSU Art Museum e o Museum of Discovery and Science. Todas elas podem ser reservadas pelo Four Seasons, o novo hotel de luxo em Fort Lauderdale.

Serviço

Four Seasons Fort Lauderdale

Endereço: 525 N Fort Lauderdale Beach Blvd, Fort Lauderdale, Flórida (EUA)

Diárias: a partir de US$ 695.