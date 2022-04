Pix parcelado deve aumentar concorrência com o cartão de crédito entre consumidores jovens

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/04/2022 | 12:55



O Pix, modelo de pagamento instantâneo lançado pelo Banco Central, já foi utilizado por 50,6 milhões de brasileiros e vêm adquirindo cada vez mais facilidades para o público e o mercado financeiro, como a última novidade divulgada: o parcelamento. O Pix parcelado, como ficou conhecido, funciona como uma linha de crédito para pessoas físicas similar ao cartão de crédito, porém o dinheiro é descontado diretamente na conta do contratante.

Com a ferramenta, os clientes poderão parcelar valores para pessoas físicas ou jurídicas em até 24 vezes, com juros que variam conforme o perfil do contratante. Contudo, ainda não é uma ferramenta regulamentada pelo Banco Central, embora bancos e fintechs já tenham adotado. O Santander, por exemplo, lançou em março a modalidade com disponibilidade de parcelar a partir de R$ 100, com taxas de juros a partir de 1,59% ao mês. Para usar, é necessário ser correntista da empresa e fazer a transação pelo aplicativo.

A expectativa com o Pix parcelado é que o modelo continue sendo um concorrente direto das outras formas de pagamento, principalmente do cartão de crédito. Segundo dados do Banco Central, a plataforma superou, nos últimos três meses de 2021, o número de transações realizadas pelos cartões. Foram 3,89 bilhões de Pix contra 3,85 bilhões no débito (alta de 9%) e 3,73 bilhões no crédito (12%).

“Esse número deve aumentar principalmente entre os jovens de 25 a 34 anos, que são os que mais têm utilizado o Pix parcelado desde seu lançamento, pela facilidade da ferramenta e a aversão aos cartões de crédito, que trazem altas taxas e dificuldades para lidar com juros rotativos”, explica Marco Zanini, CEO da empresa de segurança digital Dinamo Networks.

Já entre os mais velhos, o especialista acredita que o cartão de crédito não deve ser substituído. “Esse público costuma optar pela familiaridade e segurança, e leva mais em conta os vazamentos e golpes que ocorrem pelo Pix”, destaca.

Embora pareçam bastante similares à primeira vista, as operações do cartão de crédito e do Pix parcelado são diferentes, principalmente por causa da dinâmica de juros. “Ainda que exista o aumento de golpes financeiros e falhas operacionais, o Pix é um método confiável. No entanto, é preciso se atentar quanto às taxas para conferir se o parcelamento compensa. Dependendo do valor, às vezes, é melhor optar pelo desconto que muitos comércios oferecem pelo pagamento à vista no aplicativo”, diz Marco.