Explosão em indústria química de Mauá deixa um morto

13/04/2022 | 12:37



Um funcionário morreu na manhã desta quarta-feira (13) em uma explosão ocorrida nas dependências da Megaquímica, indústria que fabrica embalagens na Rua Dr. Ulysses Guimarães, 493, em Mauá. Outro trabalhador sofreu queimaduras e foi encaminhado ao Hospital de Clínicas Dr. Radamés Nardini, mas não corre risco de vida, segundo dados preliminares.

De acordo com informações da Polícia Militar e apuradas pela equipe de reportagem do Diário, que está no local, por volta das 10h10 dois funcionários foram realizar a limpeza de um silo de tíner, produto inflamável utilizado para remover tintas e vernizes, quando ocorreu a explosão. Não havia solvente no recipiente, mas tinha gás, o que provavelmente ocasionou a detonação. Vizinhos relatam ter ouvido um barulho muito forte.

Neste momento, a área em que ocorreu a explosão está isolada. Soldados em nove viaturas, incluindo as do Corpo de Bombeiros, estiverem no endereço e atuaram no resgate das vítimas. Como o silo tinha três metros de profundidade, os agentes utilizaram cordas para executar o serviço.

O Diário tenta contato com a Megaquímica e com o Sindicato dos Químicos do ABC.