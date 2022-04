'Sabia que a intensidade poderia me prejudicar', diz Natália sobre o ?BBB 22?

13/04/2022 | 12:21



Na manhã desta quarta-feira, 13, Natália Deonato, 13ª eliminada do BBB 22, conversou com a apresentadora Ana Maria Braga no quadro Café com o Eliminado, do programa Mais Você. Ela falou sobre sua postura e as relações dentro do reality show. Nat fazia parte do grupo chamado de "comadres", com Naiara Azevedo, Linn da Quebrada e Jessilane. Após sua saída, Jessi se tornou a última representante delas no jogo, além de ser a única mulher na casa.

"Jessi é um ser humano incrível, muito especial para mim", disse Natália. "Fico feliz porque ela tem pessoas maravilhosas ao redor dela", completou fazendo referência aos meninos que ficaram no programa.

Ela também comentou sobre o convite para desfilar na escola de samba Beija-Flor de Nilópolis e afirmou que ficou surpresa. "Há males que vêm para o bem", disse ela sobre ter sido eliminada uma semana antes do desfile.

Sobre as críticas recebidas dentro e fora da casa de ser uma pessoa que não deixa os outros falarem durante uma discussão, ela se defendeu: "Diálogo não é só um falar e o outro calar". "Acredito que, sim, tiveram momentos que eu interrompi, eu sou muito impulsiva". Mas, segundo ela, era a forma que tinha para pontuar algo que achava estar errado.

Romance com Eliezer

Questionada por Ana Maria sobre seus sentimentos em relação a Eliezer, com quem teve um relacionamento na casa, Natália negou se sentir apaixonada. "Paixão é uma palavra muito forte", pontuou. "Eu só curtia, uma coisa que eu gostava e não é algo que eu quero trazer aqui para fora". Ela afirmou que manterá uma amizade com o brother, mas não há interesse em seguir um namoro. "Eu quero principalmente viver a minha vida profissional."

Em relação aos boatos de que ela poderia estar grávida, que acabaram virando memes, ela disse que se divertiu quando soube, mas negou a possibilidade. "Enjoei porque bebi muito no dia anterior", explicou.

A ex-sister também protagonizou algumas discussões no BBB. Natália analisou que essas brigas viraram um empecilho para a sua vitória no programa. "Eu sabia que isso poderia me atrapalhar muito, mas eu queria ser muito leal a mim. Não imaginei que tantas situações me deixariam tão desconfortável dentro da casa."

Ela contou que, por ser um local pequeno no qual precisava ver todos os dias as mesmas pessoas, acabou ficando irritada com coisas pequenas. "Sempre soube que a intensidade poderia me prejudicar, mas eu queria pagar o preço", finalizou.