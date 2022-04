Nostalgia: Waze lança vozes e ícones retrô das décadas de 70, 80 e 90

Bianca Bellucci

Do 33Giga



13/04/2022 | 11:55



Como a maioria dos usuários do Waze tem entre 26 e 41 anos de idade, o aplicativo disponível para Android e iOS resolveu homenageá-los de uma forma criativa. Por tempo limitado, os motoristas podem voltar no tempo e ouvir as instruções de voz com as gírias das décadas de 70, 80 e 90. Também é possível optar por humores e carros temáticos. Aprenda a aplicar as novidades no app.

1. Acesse o Waze em seu celular. Depois, dê um toque em “Meu Waze”.

2. No menu, aparecerá a opção “Dirija com os anos 80”. Selecione-o.

3. As três opções que podem ser modificadas serão apresentadas. São elas: Humor (avatar que identifica o usuário), Carro (ícone que fica no mapa) e Voz (guia da corrida).

4. Em “Humor”, é possível escolher entre os seguintes ícones: uma luminária de lava que representa os anos 70, um rádio dos anos 80 e um Gameboy dos anos 90. Basta dar um clique para habilitar a opção desejada.

5. Já no item “Carro”, o usuário pode mudar o desenho para uma Kombi dos anos 70, um carro esportivo dos anos 80 ou uma uma SUV clássica dos anos 90.

6. Por fim, em “Instruções por voz”, os motoristas podem optar pela locução de um DJ dos anos 70, uma professora de aeróbica dos anos 80 e uma diva pop dos anos 90.

7. Após escolher cada uma das opções, clique em “Pronto” para vê-las aplicadas no Waze. Vale destacar que é possível misturar os estilos das décadas de 70, 80 e 90.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja em capturas como aplicar os recursos das décadas de 70, 80 e 90 no Waze: