Veja as principais atualizações de privacidade e segurança do Android 12

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/04/2022 | 11:55



Os recursos de privacidade e segurança do Android 12 são um dos principais destaques da atualização do sistema operacional do Google. Isso porque foi adicionado um painel de controle que possui acesso a permissões adicionais, como SMS, Calendário e Contatos. É uma funcionalidade que ajuda o usuário a entender todos os dados sensíveis sendo acessados pelos apps. Isso permite que o consumidor gerencie melhor as informações e tenha um maior controle sobre como estão sendo compartilhadas com os programas instalados nos smartphones.

Outra melhoria é a opção de acesso rápido, que permite ao usuário gerenciar o uso da câmera e do microfone pelos aplicativos. Na prática, quando um programa utiliza essas funcionalidades do aparelho, um ícone verde aparece informando que ele está fazendo uso dos recursos. Para isso, basta deslizar o dedo para baixo para visualizar a barra de notificações.

Com a nova versão do sistema operacional, os apps também podem passar a exigir autenticação sempre que ações de notificação específicas forem enviadas a um dispositivo bloqueado, garantindo ainda mais a segurança e a privacidade das informações. Ao clicar no ícone verde, é possível visualizar o aplicativo que está realizando o acesso naquele momento. Isso ajuda o usuário em casos de acessos inesperados e, se for o caso, revogar permissão que não era esperada.