No 'BBB 22', Jessi chora por saída de Natália

13/04/2022 | 11:30



Natália foi a 13ª eliminada do BBB 22 e Jessilane se tornou a última mulher no jogo. Após a saída da sua parceira, a professora sentou no gramado da casa e começou a chorar. "Ai, Deus, sobrou eu sozinha", lamentou. Em seguida, Douglas Silva e Eliezer tentaram consolá-la e disseram que ela não estava sozinha. Jessi agradeceu pelo gesto, porém afirmou: "acabou o programa".

Depois de chorar, a sister tentou levar a situação de uma maneira mais leve, olhou para os brothers e brincou: "bendito o fruto entre os homens". DG riu e completou: "é o Harém da Jessi".

Em outro momento, Eliezer, o último lollipoper, e Jessi, a última comadre, conversaram sobre o jogo e a relação com o grupo dos meninos, que voltou de todos os paredões.

"Ninguém teve força para tirar um deles. Alguma coisa muito séria aconteceu aqui dentro que a gente não sabe. Não faz sentido", disse Eli. "Independente do que acontecer, eles já vão ter que se votar em algum momento, sabe? E eles já estão falando isso", respondeu a sister.

Jogo

Em conversa com os brothers, Gustavo falou o que faria caso estivesse no lugar de Eliezer e Jessilane. "Se eu fosse um dos dois e ganhasse a liderança na quinta, eu indicava meu aliado."

Arthur, então, questionou o sentido da estratégia. "Porque obriga a gente a se votar na sexta-feira. Se um deles ganha o líder e indica um de nós, a gente vai votar no outro", respondeu.

"Mas o contragolpe pode ser nosso também, e a gente vai ter que puxar alguém", comentou o ator. E Gustavo reforçou: "por isso mesmo, é para criar indisposição. Se eu sou um dos dois e pego o líder, eu combinaria isso".

Contudo, um dia antes, Eli e Jessi tiveram essa conversa e combinaram que, se a eliminação de Natália se concretizasse, eles iriam usar essa estratégia para forçar que os meninos votassem uns nos outros.