Após sair do BBB22, Natália nega que quer ter romance com Eliezer: Eu só curtia mesmo

Natália participou do Mais Você desta quarta-feira, dia 13. Como de praxe, a última eliminada do BBB22 teve uma conversa sincera com Ana Maria Braga e fez uma análise de sua jornada no game.

Para começar, a apresentadora foi logo querendo saber o que todos estão curiosos. Vai ter romance entre Eliezer e Nat do lado de fora casa? A sister garante que não.

- Não, não. Porque lá a gente, como eu digo, tudo é muito intenso. E ele era a única pessoa que eu tinha pra ter carinho, ter mais acesso, conversar melhor. Querendo ou não eu demonstrava mais isso. Mas não tem nada de paixão. Paixão é uma palavra muito forte.

Ana tentou insistir, afinal, Natália disse várias vezes que queria tentar um relacionamento com Eli fora da casa. Mas ela continuou negando:

- Eu só curtia mesmo, era uma coisa que eu gostava ali, mas não é algo que eu quero trazer aqui pra fora. Eu amo a pessoa dele, ele como ser, mas ele como homem na minha vida não. É acabou, a gente vai ter uma amizade linda aqui fora, mas amar não. Isso é uma coisa muito forte pra mim. Aqui fora a página virou.

E dispara:

- Vamos dar oportunidade para as próximas figurinhas?

Crises de nervoso

Ana também quis saber sobre as crises de Natália na casa, principalmente durante as festas. Ao relembrar a briga com Linn da Quebrada, quando Natália jogou uma cadeira no chão, bateu na porta e esmurrou a bancada, a sister justificou:

- Minha reação foi péssima. Eu falei que queria ter feito de forma diferente, eu queria ter conseguir expor isso de forma diferente. Por mais que eu fiquei triste ou chateada, não acho que foi a melhor saída. Mas acredito que tudo é um aprendizado. Então infelizmente aconteceu, agora é encarar que tudo aconteceu e buscar uma nova alternativa. Aprender com nossos erros.

E continua:

- Eu sempre imaginei que a intensidade poderia me atrapalhar. Sempre soube que seria um desafio grande. Sim, errei muito. Não nego.