Chegou o grande dia! Anitta lança álbum Versions of Me

13/04/2022 | 11:10



Finalmente chegou o grande dia! Anitta acaba de lançar o tão esperado álbum Versions of Me. O mais novo projeto da poderosa é trilíngue, contando com músicas gravadas em português, espanhol e inglês. Das 15 faixas, que estão disponíveis para serem ouvidas em todas as plataformas digitais, cinco já são conhecidas pelo público e dez são inéditas.

A cantora invocou um timaço de artistas para fazer parte do disco. As parcerias incluem nomes reconhecidos internacionalmente, como Chencho Corleone, Afro B, Khalid, Saweetie, Cardi B, Myke Towers e Ty Dolla $ign. Fiel às suas origens brasileiras, Anitta também apresentou participações de Kevin O Chris, Papatinho e até um dueto póstumo com Mr. Catra, falecido em 2018.

Segundo a Rolling Stone, a artista comemorou:

- Venho trabalhando neste disco há mais ou menos 3 anos. O álbum já teve outro nome, outra cara. Mas sempre foi um reflexo de quem eu sou como artista. Fico feliz com o resultado que chegamos hoje e de, finalmente, poder lançá-lo por completo.

O álbum, que anteriormente era chamado de Girl From Rio, foi renomeado para Versions of Me e tem na capa diversas versões diferentes de Anitta ao longo dos anos, em referência as antigas eras da carreira da carioca.

- Esse álbum me representa em muitos níveis, muitas camadas. Tem, sim, os sons do Brasil, como o funk e o pagodão, que fazem parte das minhas origens. Mas tem também as referências que formaram o meu gosto musical, como o hip hop e o pop, sons que são globais. Me divirto, me solto e me sinto muito inspirada por todas essas versões de mim, afirmou a cantora.