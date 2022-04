Equipe de Natália Deodato, do BBB22, entra na Justiça contra agressões racistas: Isso precisa acabar

13/04/2022 | 11:11



Como você viu aqui no ESTRELANDO, Natália Deodato vem sofrendo uma série de ataques preconceituosos por conta de sua pele. Para colocar um fim às agressões, a equipe da ex-BBB decidiu recorrer à Justiça e registrou um boletim de ocorrência na 4ª Delegacia de Polícia Civil de Belo Horizonte na última terça-feira, dia 12.

Segundo Leo Dias, o advogado da mineira aponta para crimes de injúria e difamação com cunho de racismo. Natália recebeu diversos comentários e ofensas nas redes sociais acerca da cor de sua pele e sua doença, o vitiligo. A equipe da ex-sister já havia informado que ela carrega traumas desde a infância por sofrer diversas discriminações.

O colunista teve acesso a uma nota oficial sobre o assunto:

Nós entramos na Justiça contra agressões racistas e crime de ódio praticados contra a Natália por meio das redes sociais. Ela está dentro do reality sim, e está também para ser votada pelo público de acordo com as dinâmicas do jogo, mas racismo ou qualquer tipo de crime-preconceito contra os participantes não faz parte das dinâmicas do reality e isso precisa acabar.