Segunda fase de Pantanal vira assunto na web: Foi muito bem feita

13/04/2022 | 11:11



Veio aí! Na noite da última terça-feira, dia 12, o público acompanhou a transição para segunda fase de Pantanal, novela das nove exibida pela Rede Globo.

A nova fase chegou com tudo e com um elenco de peso, como Marcos Palmeira, Dira Paes, Allanis Guillen, entre vários outros. Um dos momentos marcantes foi a transição dos personagens Zé Leôncio e Filó, interpretados por Renato Góes e Letícia Salles. Em uma cena no rio, os atores mergulham e, assim que voltam, os atores Marcos Palmeira e Dira Paes foram apresentados ao público.

No Twitter, o público foi ao delírio:

Essa nova fase vai vim com tudo!!! tô amando!!!, disse uma internauta.

A transição de milhões da Filó, ela vai ser a protagonista simmmmm...AAAAAAAAAAAAAA, celebrou outra.

E passou assim do nada, num corte cenográfico e suave, e já temos Dira Paes e Marcos Palmeira na tela, disse uma terceira.

Letícia Salles fala sobre sua participação na primeira fase da novela

Letícia Salles concedeu uma entrevista à jornalista Patrícia Kogut e falou sobre o seu primeiro trabalho na televisão. A atriz, que deu vida à Filó, falou da sensação em se ver na telinha:

- Por ser o meu primeiro trabalho, eu estava apreensiva. Eu tive que superar barreiras para me ver na TV e conseguir me perceber com mais carinho e atenção. O fato de estar ao lado de um elenco e equipe maravilhosos foi fundamental também. Isso me fez ir ganhando confiança. A cena do parto é uma que eu tenho muito orgulho de ter feito, comentou.

A atriz também falou sobre as cenas de nudez com Renato Góes:

Como eu também sou modelo, a questão da nudez também não foi algo assustador. No mundo da moda, a gente se acostuma a trocar de roupa na frente de outras pessoas. Isso deixa de ser um tabu.

No final da entrevista, Letícia revelou um perrengue nos bastidores da novela:

Passei perrengues com bichos. Eu tinha medo de todos os insetos, alguns que eu nunca tinha visto na vida. Além disso, uma vez eu estava no banheiro, fui lavar o rosto e uma perereca pulou em mim. Foi um susto enorme. E o pior é que eu não tive coragem de tirá-la de lá. Ela ficou por vários dias, até que a Malu Rodrigues veio e tirou.

Atores se despedem da primeira fase

Como já era de se esperar, os atores da primeira fase usaram as redes sociais para se despedir da novela. Confira alguns que se pronunciaram e agradeceram pela experiência:

Renato Góes: Valeu Zé. Obrigado meu Deus pela proteção. Obrigado minha NSª de Aparecida por abrir e guiar os meus caminhos. Aqui no meu peito, essa história estará para sempre marcada!

Bruna Linzmeyer: MEU G3, dia de paredão por aqui também. Hoje seremos oficialmente eliminadas da primeira fase de #pantanal kkkkrying (alguém preparada pra dizer adeus???) y nesse dia também fomos eliminadas do #bbbpantanal. Meu trio, minhas amoras, minhas grandes parceiras dessa jornada! tudo foi muito melhor porque a gente teve sempre juntinhas. ah e eu sigo team #filomeine.

Gabriel Stauffer: Pantanal abrindo mais uma semana decisiva aí. Eu já tô com saudades! Então vem no tourzinho the flash nos estúdios. Bom demais ir entrando, desbravando e descobrindo as casas que a gente vai passar a semana gravando. Trabalho de muita gente talentosa!