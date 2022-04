Juçara Marçal se apresenta no Sesc Santo André

Da Redação



13/04/2022 | 10:53



Neste sábado, 16 de abril, às 20h, o Sesc Santo André convida o público do ABC a conferir o novo show da cantora e compositora Juçara Marçal. O roteiro da apresentação é baseado no álbum “Delta Estácio Blues”, lançado em setembro de 2021.

Segundo disco solo da cantora, sucessor do aclamado "Encarnado", o novo trabalho conta com a assinatura de Kiko Dinucci na produção musical e traz a marcante presença da compositora Juçara em todas as etapas e processos de criação: nas colagens eletrônicas que levaram às bases das músicas; letras, melodias, parcerias e poesias; nas variações e investigações que ela realiza sobre o próprio canto e voz. E, claro, já coleciona vitórias: levou o Prêmio Multishow Super Juri – Melhor Disco e Melhor Canção - de 2021 e o Prêmio da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte) de Melhor Disco de 2021.

Delta Estácio Blues

Nesta coleção de 11 faixas, dentre elas o single “Crash” - uma potente narrativa sobre a invisibilidade da periferia, Juçara Marçal dá mais um passo em sua respeitada trajetória solo.

Entre os muitos ruídos do disco, para além dos experimentos e colagens que o constroem, a artista eleva a própria voz a lugares ainda inexplorados, apresentando ao público uma proposta de diversidade criativa. “Delta” é o ápice de três décadas de um árduo trabalho desenvolvido com a canção e a palavra.

No álbum, os temas orbitam entre religião, poluição e existencialismo. Nele, Juçara cria um som igualmente relevante e urgente e traz parcerias de composição com Tulipa Ruiz, Siba, Rodrigo Campos, Maria Beraldo e Douglas Germano, além de participação de Catatau na faixa que assinam juntos. Ogi compôs o single “Crash” - eleito como Canção do Ano pelo “superjúri” do Prêmio Multishow de Música Brasileira. O disco ainda conta com uma releitura de “La femme à barbe”, de Brigitte Fontaine e Jacques Higelin.

A ideia do trabalho é abordar a música eletrônica fora dos clichês e gêneros já conhecidos, propondo novos cenários, investigações rítmicas e buscando um diálogo com o pop, sem deixar de lado a inquietude e a ligação estreita com a música brasileira. Presentes nas canções, estão temas que revelam posicionamentos da artista enquanto mulher negra no Brasil de hoje: racismo, negritude, feminino e ancestralidade surgem em versos contundentes, sem nunca perderem de vista a poesia.

Ficha Técnica - Show

Juçara Marçal: voz, sampler e synth Kiko Dinucci: sampler, synth e guitarra Marcelo Cabral: baixo e synth Alana Ananias: bateria e sampler

Direção e Fotografia: Luan Cardoso



Protocolos

Para adentrar as unidades do Sesc, no estado de São Paulo, é necessário apresentar comprovação da vacina contra a Covid-19, junto com um documento com foto.

Maiores de 12 anos devem apresentar o comprovante contendo as DUAS doses ou dose única da vacina.

Crianças de 05 a 11 anos devem apresentar o comprovante evidenciando UMA dose (conforme calendário do município).

O público pode apresentar o comprovante de vacinação físico, recebido no ato da vacinação, ou o comprovante digital, disponibilizado pelas plataformas VaciVida e ConectSUS ou pelo aplicativo e-saúdeSP. Mais informações em: www.sescsp.org.br/voltagradual.

O Teatro do Sesc Santo André opera, neste momento, com capacidade total de público. O uso de máscaras faciais como forma de contenção à Covid-19 é recomendado em todos os espaços da unidade e, principalmente, durante os espetáculos no teatro, por se tratar de ambiente fechado.

Os shows, peças teatrais, espetáculos de dança e circo tem ingressos marcados, que podem ser adquiridos online, pelo ?Portal Sesc SP, ou presencialmente nas bilheterias das unidades da Rede Sesc SP.

SERVIÇO

MÚSICA - SESC SANTO ANDRÉ

Juçara Marçal no Show “Delta Estácio Blues”

Dia: 16/4, sábado, às 20h

Classificação etária: 12 anos

Duração: 90 minutos

Venda de Ingressos:online no Portal Sesc SP a partir de 12/4, às 14h, e presencial nas Bilheterias da Rede Sesc a partir de 13/4, às 17h.

Importante:os ingressos são vendidos na mesma semana de realização dos shows.

A entrada nas unidades para compra de ingressos segue os protocolos de segurança contra Covid-19.

Valores de Ingressos

R$40,00 (inteira) para o público geral e R$20,00 (meia-entrada) para público com Credencial Plena válida e categorias elegíveis ao desconto de 50%, de acordo com a legislação vigente.

Valor Estacionamento - Espetáculos

R$6,00– portadores de Credencial Plena válida

R$11,00– público geral

Sesc Santo André- Rua Tamarutaca, 302 – Vila Guiomar - Santo André

Informações:(11) 4469-1200