Veja foto do Sol com a maior resolução já capturada até hoje

Bianca Bellucci

Do 33Giga



13/04/2022 | 10:55



A Agência Espacial Europeia (ESA, na sigla em inglês) divulgou uma foto do Sol com a melhor resolução já vista até hoje. O registro foi realizado pelo telescópio Extreme Ultraviolet Imager (EUI), localizado no satélite Solar Orbiter, a uma distância de cerca de 75 milhões de quilômetros do Astro Rei. A captura foi feita em 7 de março e apresentada ao público no fim de tal mês.

A foto do Sol é, na verdade, um mosaico composto por 25 imagens individuais. A captura final é tão grande que tem mais de 83 milhões de pixels – segundo a ESA, resolução ultrapassa em 10 vezes a qualidade de exibição de uma tela 4K – e precisou de mais de quatro horas para ser completada. Veja o registro em menor qualidade ou clique aqui para baixá-lo em tamanho original:

Crédito: ESA & NASA/Solar Orbiter/EUI

As expectativas da ESA é que, no futuro, o Solar Orbiter consiga se aproximar ainda mais do Sol, fazendo capturas mais realistas e podendo até capturar imagens das regiões polares, que nunca foram registradas.