Gilbert Gottfried, ator de 'O Pestinha' e 'Dr. Dolittle', morre aos 67 anos

13/04/2022 | 10:32



Gilbert Gottfried, ator norte-americano e lendário comediante de stand-up conhecido por sua voz crua e queimada e piadas grosseiras, morreu aos 67 anos. Ele foi vítima de uma doença muscular genética rara que pode desencadear um batimento cardíaco perigosamente anormal, segundo informou Glenn Schwartz, publicitário e amigo de longa data, em um comunicado.

"Além de ser a voz mais icônica da comédia, Gilbert era um marido, irmão, amigo e pai maravilhoso para seus dois filhos pequenos. Embora hoje seja um dia triste para todos nós, por favor, continuem rindo o mais alto possível em homenagem a Gilbert'', disse sua família em um comunicado publicado no Twitter nesta terça-feira, 12.

Gottfried era um comediante ferozmente independente e intencionalmente bizarro, tão propenso a limpar uma sala com anticomédia quanto a matá-la com suas piadas.

"O primeiro comediante que eu vi que iria continuar e todos os outros quadrinhos iriam para a sala para assistir", disse o comediante Colin Quinn no Twitter.

Ele primeiro chamou a atenção nacional com aparições frequentes na MTV em seus primeiros dias e com uma breve passagem no elenco de Saturday Night Live na década de 1980.

Gottfried também fez frequentes trabalhos de voz para televisão e filmes infantis, mais famoso interpretando o papagaio Iago em Aladdin da Disney. "Olhe para mim, estou tão irritado que estou mudando'', disse ele no início do filme quando seu personagem perdeu as penas.

Para uma geração mais jovem, ele é conhecido como a voz de Digit, o pássaro, no Cyberchase da PBS Kids.

Gottfried nasceu no Brooklyn, Nova York filho de um dono de loja de ferragens e uma dona de casa e começou a fazer stand-up amador aos 15 anos. Ele pensou que estava tendo sua grande chance quando conseguiu um lugar no Saturday Night Live ao lado de Eddie Murphy em 1980. Mas teve pouco a fazer no programa. O ator encontraria seu próprio caminho, fazendo pedaços na MTV e como um convidado amado e odiado em talk shows.

O comediante teve papéis em filmes como Um Tira da Pesada 2, Dr. Dollitle e O Pestinha e teve papéis recorrentes como dublador em Ren & Stimpy, Os Padrinhos Mágicos e vários spin-offs de Aladdin.