Manhã tem trafégo lento na Via Anchieta e Cônego Domênico

Renan Soares

Especial para o Diário



13/04/2022 | 10:27



Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), na manhã desta quarta-feira (13), o trânsito na Via Anchieta está com lentidão por excesso de veículos, no sentido Capital, do km 13 ao km 10 e do km 20 ao km 17.

Já na Cônego Domênico Rangini, o tráfego se encontra com lentidão na chegada ao Guarujá, km 6 ao km 8, também por causa do alto fluxo de veículos.

Nos demais trechos da SAI o tráfego segue normal e sem congestionamentos em ambos os sentidos. Para a descida, os motoristas devem utilizar a pista sul da Via Anchieta e a pista sul da Imigrantes. Já a subida da pista norte está sendo realizada apenas pela Rodovia dos Imigrantes. O SAI está com Operação Normal 5x3.

O tempo está encoberto mas com boa visibilidade nos trechos. O boletim teve atualização às 10h.