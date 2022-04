Estudo mostra que alugar automóveis pode ser mais vantajoso

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



13/04/2022 | 09:55



A alta no preço dos veículos novos no último ano fez quem estivesse querendo adquirir um carro recuar um pouco e pensar em qual seria a melhor opção: investir na compra ou optar pela locação. De acordo com levantamento feito pela Turbi, empresa digital para alugar automóveis, a melhor opção pode variar – e muito.

Para realizar o estudo de viabilidade foram levados em consideração dois fatores: os modelos de carros e a média de uso por parte dos proprietários. Segundo levantamento divulgado no Summit Mobilidade Urbana 2019, uma pessoa deixa, em média, seu veículo parado na garagem por aproximadamente 80% do tempo durante o dia. Em muitos casos, isso acaba se tornando inviável manter um automóvel, devido aos elevados gastos fixos, como impostos, custo de capital e de manutenção.

“A vantagem de quem busca alugar automóveis é que essa pessoa pode usar o carro pelo tempo que precisar. Seja para quem quer só por uma hora, seja para quem quer por 12 meses. Isso sem contar que o usuário não precisa se preocupar com as burocracias de ter um veículo próprio, como pagar impostos, fazer manutenção, dentre outras coisas”, aponta Diego Lira, CEO da Turbi.

Segundo a pesquisa, um HB20 Hatch Style 1.6 automático 0km, com preço aproximado de R$ 99 mil, o gasto mensal pode chegar a bem mais de R$ 3 mil, considerando compra financiada, na média de dois anos de uso. O valor foi analisado também pensando depois da venda e ainda podendo ter o acréscimo das variáveis de reajustes de IPVA, seguro, licenciamento, DPVAT, manutenção e combustível, além do modelo de financiamento adotado pelo comprador. Alugar automóveis nos moldes que a Turbi atua, por sua vez, o valor fica em torno de R$ 2.340.

“Outro comportamento que temos identificado junto aos clientes que começaram a usar a Turbi nos últimos meses é a substituição do veículo próprio pelo uso dos nossos. Uma vez que os seminovos se valorizaram e que estavam usando menos o carro com o home office, essas pessoas optaram pela locação. Tivemos um crescimento de mais de 600% na procura por nossos aluguéis semanais e mensais no último ano”, pontua o CEO da Turbi.