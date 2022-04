Anitta no Tinder: cantora divulga novo álbum no app

Da Redação

Anitta lançou seu novo álbum, Versions Of Me. Agora, na fase de divulgação, a Girl From Rio fechou uma parceria com o app de paquera Tinder.

Ao longo dos próximos dias, quem estiver deslizando para lá e para cá no app pode dar like com o card do novo álbum de Anitta. Depois do match, antes de conferir os novos hits de “Versions Of Me”, os membros do app vão receber uma mensagem da cantora feita para o Tinder.

Com perfil pessoal no Tinder, Anitta usa muito o app. Por isso, faz bastante sentido abrir uma campanha com o Tinder e o seu novo Versions Of Me.

Anitta, aliás, faz bastante sucesso no app. Nas últimas semanas, Envolver chegou ao top 10 das músicas mais adicionadas em perfis entre jovens de 18 a 25 anos – a geração Z atualmente representa mais de 50% de todos os membros do Tinder.

Vale ainda dizer que cerca de 40% desses jovens em todo o mundo já adicionaram músicas aos seus perfis. Quando o fazem, podem ter um aumento de quase 10% de matches.