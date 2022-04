Giovanna Ewbank reserva suíte com diária de quase quatro mil reais para Bruno Gagliasso

13/04/2022 | 09:10



Celebração de milhões, afinal, não é todo o dia que o mozão faz 40 anos de idade, não é mesmo? Giovanna Ewbank mostrou nas redes sociais, na última terça-feira, dia 12, que alugou uma suíte luxuosa no hotel Fasano para comemorar o aniversário de Bruno Gagliasso. O valor da diária? Quase quatro mil reais.

Amanhã o Bruno faz 40 e resolvi fazer uma surpresa do nada, no meio do dia pra ele, contou a atriz.

Os pombinhos são casados desde 2010 e são papais de Titi, de oito anos de idade, Bless, de sete anos, e Zyan, de um ano.